"Атаки ЗСУ неминучі": українські бійці здійснили прорив на лінії Роботине-Вербове, — ISW

За даними експертів, щонайменше чотири українські роти зі значною кількістю бронетехніки увірвалися на позиції росіян на лінії Роботине-Вербове після масованого артилерійського обстрілу.

27 вересня українські військові продовжили контратаки на заході Запорізької області та досягли позицій поблизу Вербового, що розташоване на захід від міста Оріхова, на відстані 16 кілометрів на південний схід. Про це повідомляє Інститут вивчення війни(ISW)

З геолокаційних записів, опублікованих 26 вересня, видно, як російський безпілотний літальний апарат завдає атаки по українських піхотинцях, які перебувають в окопі на захід від Вербового. Таке застосування російськими силами безпілотних літальних апаратів має на увазі, що, ймовірно, окупанти вже не займають окопи, які розташовані приблизно на відстані одного кілометра на захід від Вербового.

Обстановка на лінії Роботине-Вербове

Представник адміністрації Запорізької області Володимир Рогов заявив 26 вересня, що, за його даними, щонайменше чотири українські роти зі значним числом бронетехніки прорвалися на позиції російських збройних сил на лінії між Роботиним і Вербовим після інтенсивного артилерійського обстрілу.

Російський військовий блогер, який є прихильником генерал-полковника Михайла Теплинського, командувача Повітряно-десантних військ Російської Федерації, висловив критику на адресу Міністерства оборони Росії у відповідь на заяву Рогова. Він зазначив, що українські збройні сили вже перейшли мінні поля і протитанкові укріплення, відомі як "зуби дракона", на лінії між Роботиним і Вербовим. Він також підкреслив, що атаки ЗСУ, ймовірно, були неминучими в цій ситуації.

За інформацією аналітиків, інший російський військовий 26 вересня заявив про інтенсивні взаємні обстріли, що роблять небезпечними наземні дії біля Вербового і Роботиного.

Інший військовий відповів на згадану заяву, стверджуючи, що його особисте джерело, пов'язане з російським 108-м полком Повітряно-десантних військ (7-ма дивізія), повідомило про наявність інтенсивних артилерійських обстрілів з боку українських сил у цьому районі. Він також додав, що їхнє джерело надало незрозумілу інформацію про те, чи рухався 108-й полк ВДВ у напрямку Вербового, чи відходив від цієї місцевості.

Крім цього, військовий розповів, що російське військове командування в Москві скасувало плани передислокації російської 106-ї дивізії ВДВ у район Роботине для допомоги діючим там зараз 7-й і 76-й дивізіям ВДВ.

Інформаційна ситуація в районі Вербового, як вказує ISW, залишається неясною. Це пов'язано з тим, що відомі російські військові блогери знизили активність і перестали так докладно інформувати про дії російських збройних сил на цій лінії фронту. Вони також не повідомляють про невдачі російських сил, що може вказувати на зміну інформаційної політики або на погіршення ситуації на місці бойових дій.

Нагадаємо, 25 вересня повідомлялося, чому Путін хоче зупинити контрнаступ ЗСУ до жовтня. Російські воєначальники можуть найближчим часом влаштовувати безперервні контратаки на фронті, незважаючи на розтрату військового потенціалу.