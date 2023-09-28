Атакували 44 ударними БПЛА: у Повітряних силах розповіли подробиці нічного обстрілу ЗС РФ

За даними командування, для відбиття ворожої атаки в небо підняли винищувальну авіацію, а також використовували зенітні ракетні війська і мобільні вогневі групи. Загалом було знищено 34 іранських дрони.

У ніч на 28 вересня під час масованої атаки Збройні сили Росії запустили по Україні 44 ударні БПЛА Shahed-136/131. Про це повідомили у пресцентрі Повітряних сил ЗСУ.

Як розповіли в командуванні, дрони запускали з південно-східного напрямку: з тимчасово окупованого Криму (мис Чауда) і Приморсько-Ахтарська.

Загалом вдалося знищити 34 дрони. Для відбиття ворожої атаки залучили винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Також у ЗС ЗСУ зазначили, що минулої доби українські захисники знищили шість розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня ("Орлан", Zala, Supercam).

"За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил здійснила понад 30 літаковильотів на винищувальне прикриття та вогневе ураження противника", — додали у відомстві.

Обстріл України 28 вересня — Віталій Кім заявив про рекорд

У ніч на 28 вересня ЗС РФ атакували Україну з примиренням іранських дронів-камікадзе Shahed. Вибухи пролунали в Черкаській області та в Ізмаїльському районі Одеської області.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім припустив, що вночі міг бути встановлений новий рекорд за кількістю збитих безпілотників. Однак його припущення не підтвердилося.

Нагадаємо, 27 вересня ЗМІ повідомляли, що Україна передала секретний звіт країнам G7 про деталі іранських дронів Shahed, які Росія використовує для атак на Україну. Встановлено, що дрони містять значну кількість європейських компонентів.