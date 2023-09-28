Викинули людей на вулиці: росіяни відбирають квартири у маріупольців з метою продажу (відео)

Місцеві жителі стверджують, що в припортовому місті знесли близько 465 багатоповерхових будинків. У кожному з них — від 100 до 200 квартир, власники яких залишилися без житла.

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області загарбники ведуть "реставрацію" зруйнованих будівель. Однак мешканцям, які залишаються без даху над головою, не надається нове житло. Усі новобудови планують використовувати для комерційних потреб. Про це стало відомо з сюжету журналіста Дениса Казанського.

Хоча людям і обіцяли видати нові квартири, втім, окупанти вкотре цинічно збрехали маріупольцям.

Журналіст заявляє, що на слова місцевої "адміністрації" не можна покладатися, адже вони систематично обманюють місцевих жителів.

"У Маріуполі масово зносять зруйновані та пошкоджені багатоповерхівки. Люди били на сполох, адже залишалися без житла. Утім, російська окупаційна "адміністрація" заспокоювала людей, заявляючи, що маріупольці отримають квартири в нових будинках", — ідеться в сюжеті.

Однак ці твердження виявилися брехнею.

Жителі Маріуполя почали записувати звернення і вимагати повернення своїх квартир. Зокрема, жителі історичного "будинку з годинником" зробили таку заяву. Вони наголосили, що почалися руйнування багатоквартирної будівлі в грудні 2022 року. Тоді їм обіцяли надати нові квартири.

За словами місцевих жителів, будинок справді був добудований окупантами, але з метою комерційної вигоди. Квартири в ньому не нададуть колишнім мешканцям, а продаватимуть російським громадянам, які готові придбати житло в центрі Маріуполя за гроші.

"Будинок із годинником" знесли. Мешканці сподівалися, що історичний центр Маріуполя відновлять і їм повернуть житло. Але виявилося, що вже видано дозвіл на будівництво нового будинку в комерційних цілях. Що робити мешканцям? На яких підставах нас позбавляють законного права на приватну власність?" — заявляють обурені маріупольці.

Жінка на відео наводить статистику. Згідно з її даними, у місті було зруйновано приблизно 465 багатоповерхових будівель, і в кожному з них було від 100 до 200 квартир. Ці цифри дають нам змогу тільки приблизно уявити, скільки людей залишилися без житла і змушені шукати нове місце для проживання.

І таких випадків, коли людям не видають квартири — безліч. Російські пропагандисти заявляють про якісь "компенсації" за житло. Утім, цієї суми не вистачить, щоб маріупольці, які залишилися без даху над головою, змогли купити квартиру.

Нагадаємо, 15 вересня повідомлялося, що російські окупанти виселяють маріупольців із будинків. Радник мера Петро Андрющенко наголосив, що противник хоче переобладнати житло під казарми для Збройних сил Російської Федерації та закликав місцевих жителів не виселятися зі своїх домівок, адже в разі гучного скандалу рішення може змінитися.