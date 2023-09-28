Змушені балансувати: Пентагон і Держдеп по-різному дивляться на військову допомогу Україні, — Politico

Розбіжності двох відомств щодо надання Україні військової допомоги призводять до затримок поставок озброєння, зазначили в Білому домі. Водночас американські чиновники визнають, що Пентагон застосовує зважений підхід до оцінки військових потреб ЗСУ.

У Білому домі вважають, що Міністерство оборони США та Держдепартамент мають різні точки зору щодо військової допомоги Україні. Через це щоразу, коли йдеться про постачання озброєння, Держдеп шукає можливості максимально швидких постачань, а Пентагон оцінюють загрози та "червоні лінії", тому надання допомоги Україні відбувається із затримкою. Про це представник адміністрації президента США розповів в інтерв'ю Politico.

У матеріалі американського видання йдеться, що як приклад можна навести ситуацію з далекобійними ракетами ATACMS, надання яких було схвалено президентом Джо Байденом минулого тижня після більш ніж річних дебатів. Це свідчить про те, що Держдеп і Пентагон рухаються з різною швидкістю, виходячи з різних точок зору.

"Держдеп дивиться на можливості, Міноборони — на загрози. Люди з Міністерства оборони кажуть, що вони повинні думати про плюси і мінуси кожного рішення щодо озброєнь, і ця відповідальність лежить на них", — розповів чиновник.

Зміна керівництва в Пентагоні

Тема різного підходу двох відомств США до питання військової допомоги Україні виникла у зв'язку з відставкою голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі, якого змінить на посаді генерал Чарльз Браун. Оглядачі пишуть, що новому керівнику доведеться, як і Міллі, балансувати між наданням допомоги Україні та загрозою втягування американських збройних сил у повномасштабний, можливо навіть ядерний, конфлікт.

Водночас йому доведеться постійно зважувати запити Києва на дедалі сучасніші озброєння з урахуванням скорочення арсеналу Міністерства оборони і скорочення промислової бази Америки.

З іншого боку американські офіційні особи визнають, що керівники Пентагону застосовують зважений підхід до оцінки військових потреб України. Однак Міллі завжди говорив, що головним пріоритетом Міноборони США завжди було дати Києву те, що йому необхідно для ведення бойових дій, але не більше того.

"Одна річ, яка була і залишається у мене на думці щодня, — це управління ескалацією. Річ у тім, що Росія є ядерною державою. І в них є можливість знищити людство. З цим не можна гратися", — цитують журналісти слова Марка Міллі.

Раніше повідомлялося, що в країнах НАТО збираються виробляти ще більше зброї для поповнення своїх запасів. За словами посла США при НАТО Джуліана Сміта, збільшення виробництва буде спрямовано не тільки для боротьби з РФ, а й для інших членів Альянсу.