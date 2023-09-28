США хочуть допомогти: чому Україні потрібно прийняти їхні рекомендації заради перемоги

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Розпочався інформаційно-політичний ажіотаж навколо листа з Білого Дому з переліком реформ, які Україна має виконати для продовження отримання західної допомоги. Чого тільки не має в коментарях на цю тему – і конспірологія, і звинувачення майже в зраді, і політичні спекуляції.

Насправді до цього документу треба ставитись спокійно і раціонально. Цей лист відображає позицію не тільки США, а й інших міжнародних партнерів України (ЄС, МВФ, країни G-7, тощо), які об’єднались в Координаційну платформу фінансових донорів України, яку іноді називають "фінансовий Рамштайн". Поки що це документ для обговорення і узгодження з Урядом України. Він спрямований на більш ефективне використання міжнародної допомоги, яка надається Україні, посилення громадського контролю за її використанням, стимулювання процесу структурних і адміністративно-політичних реформ в Україні. По Міноборони, СБУ і силових структурах йдеться, зокрема, про реформи, які пов’язані з процесом євроатлантичної інтеграції України. Частина інших реформ прямо чи опосередковано пов’язана з процесом європейської інтеграції України.

Америка наполегливо спрямовує Україну шляхом реформ Фото: Слово и Дело

Про деякі з цих реформ (наприклад, про реформу СБУ) йдеться ще з 2015-2016 рр. В багатьох випадках йдеться про посилення громадського контролю над діяльністю різних державних установ, що сприятиме розвитку демократії в Україні, особливо в умовах війни. І це стало наслідком очевидних проблем і з державними закупівлями, і з бюджетним процесом в деяких наших відомствах. Врешті решт, все це відповідає нашим інтересам. Саме тому в такому випадку не йдеться про якісь "забаганки" наших партнерів, чи про "зраду". Схожі ситуації і схожі поради партнерів бували у нас і раніше, наприклад, коли ухвалювалось антикорупційне законодавство, створювались нові антикорупційні інституції, а пізніше – антикорупційний суд. Така саме ситуація, навіть набагато більш масштабна, ще буде у нас в процесі переговорів про вступ України до ЄС.

Особливо підкреслю, що мова не буде йти про припинення військової допомоги Україні. Це було б смертельно небезпечно для нашої країни, і наші міжнародні партнери таких дурниць робити не будуть. А от прив’язка частини обсягів фінансової допомоги до виконання окремих зобов’язань цілком ймовірна. Тому ставитись до цих рекомендацій треба серйозно і відповідально.

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