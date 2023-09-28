Дійшли до села: на Бєлгородщині в РФ стався прорив української ДРГ, — росЗМІ (фото)

ДРГ нібито зайшла з території Сумської області до Краснояружського району. Російські прикордонники заходилися відбивати атаку.

В Бєлгородській області українська ДРГ зайшла на територію Росії, і стався бій. Про це повідомляє російське видання SHOT.

"Українська ДРГ зробила спробу прорватися до Бєлгородської області. Вони підійшли з території Сумської області до Краснояружського району. Російські військові відбивають атаку", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що місцеві жителі села Теребрене нібито ховаються у підвалах через артобстріл. Деяких жителів евакуювали.

SHOT повідомляє, що спроба прориву української ДРГ у Бєлгородську область розпочалася о 6 ранку. Диверсанти нібито підійшли до села Старосілля.

"Російським прикордонникам під час бою вдалося відбити атаку. Стрілянина припинилася, але загроза поки що залишається. У Краснояружському районі перебої зі зв'язком", — повідомляє видання.

Українська сторона офіційно спробу прориву ДРГ на територію РФ поки не коментувала.

Нагадаємо, що На одній з ділянок кордону у Харківській області російські загарбники зайшли з території РФ і заходилися облаштовувати позиції. Їх "виганяли" українські снайпери.

Раніше повідомлялося, що у Херсонській області невеликі диверсійні розвідгрупи ЗСУ висадилися на лівому (східному) березі Дніпра на північ від Підстепного і на Козацькому острові.