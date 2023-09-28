"Не вміє запускати ракети": ЗС РФ вивели в море недороблений корабель "Циклон", — ВМС (відео)

Зі слів речника Дмитра Плетенчука, виведене у Чорне море російське судно не пройшло випробовування. Він припустив, що Москва не мала достатньо запчастин, персоналу та обладнання для виробництва "Циклона".

Російські окупанти вивели в Чорне море платформу "Циклон", призначену для запуску крилатих ракет типу "Калібр". Проте основну свою функцію корабель виконувати не здатний. Про це 28 вересня в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук.

"Він є прикладом якраз цього "якби", тому що якби вони мали запчастини, персонал, обладнання, то цей корабель пройшов би державні випробування протягом двох років, які він не зміг завершити. І він би, мабуть, запускав "Калібри"", — зазначив спікер ВМС.

Він пояснив, що корабель, створений для запуску ракет, не може їх запускати через проблеми з виробництвом у РФ.

"Платформа, яка побудована саме під цю задачу, яка в принципі більше нічого не вміє і не має вміти, штатне озброєння якої не виконує ніяких інших функцій окрім самооборони, не вміє запускати ракети, тому що, мабуть, є якісь проблеми у них з виробництвом", — сказав Плетенчук.

Він підкреслив, що проблеми Росії не обмежують лише недоробленим "Циклоном". З його слів, труднощі у країни-агресорки виникають також у ракетобудуванні та космічній сфері.

"На всіх рівнях вони відчувають проблеми", — заявив військовий.

Коментар Дмитра Плетенчука

Нагадаємо, "Циклон" — це малий ракетний корабель, який побудували на Керченському суднобудівному заводі. Він має водотоннажність 800 тонн та озброєний ракетним комплексом "Калібр-НК". Це судно здатне уражати об'єкти у береговій зоні та знищувати надводні сили.

22 серпня корабель "Циклон" вперше зафіксували у Чорному морі. Незадовго до цього судно було введене до складу Чорноморського флоту РФ.