В Білорусі зʼявились захоплені українські броньовики КрАЗ Cobra (фото)

Україна офіційно не постачала Білорусі броньовики Cobra, тому найімовірніше в Білорусь машини передала РФ або найманці ПВК "Вагнер".

Міністерство оборони Білорусі засвітило на навчаннях захоплений в Україні броньовик КрАЗ Cobra. Про це стало відомо з публікації відомства в офіційному телеграм-каналі.

Під час навчань територіальної оборони в Могильовській області були відпрацьовані завдання із відбиття атаки диверсійно-розвідувальної групи. Рота вогневої підтримки територіальних військ продемонструвала навички. Серед іншого озброєння засвітився український КрАЗ Cobra, який офіційно ніколи не постачався в Білорусь.

Маневри відбувались на полігоні "Осиповський", який належить 51-й гвардійській артилерійській бригаді. Захоплену машину перефарбували в чорний колір. У "Мілітарному" припускають, що Білорусь могла отримати Cobra від російських військ чи найманців з ПВК "Вагнер", які раніше могли захопити український броньовик. Саме на "Осиповському" полігоні найманці тренували білоруську тероборону.

На світлинах, які були опубліковані в телеграм-каналі "Асіповіцкі край", чітко видно, що на броньовику є напис KRAZ.

Український броньовик в Білорусі Український броньовик в Білорусі Український броньовик в Білорусі

Cobra — це броньовик, який виробляється в Україні за ліцензією Streit Group. За даними Oryx, окупанти захопили щонайменше 6 машин КрАЗ Cobra.

Нагадаємо, 24 вересня РФ та Білорусь продовжила спільні навчання, які тривають вже 74 тижні.

Також в ДПСУ повідомили, що кількість найманців ПВК "вагнер" у Білорусі складає близько 1000 людей.