"Як у 90-ті роки": капітан ЗСУ розповів, як працівники ТЦК порушують закон (відео)

За словами Сергія Алимова, поведінка деяких співробітників ТЦК, які хапають чоловіків просто серед вулиці, перевищують повноваження, за що загрожує тюремне ув'язнення.

Капітан Збройних сил України Сергій Алимов відреагував на перевищення деякими співробітниками ТЦК своїх повноважень в рамках проведення мобілізації. Він наголосив, що за це військкоми мають нести кримінальну відповідальність. Про це військовий розповів в розмові журналісту Юрію Романенку.

На думку капітан ЗСУ, поведінка деяких співробітників ТЦК, які хапають чоловіків просто серед вулиці – це "90-ті роки, за що давали десять років".

За словами Сергія Алимова такі дії можна розцінювати як викрадення людини, за що існує кримінальна відповідальність – згідно зі ст. 146 КК України "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини" (санкція передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років).

"Сьогодні немає такого, що ти маєш взяти скрутити, привести й ще й не випустити людину", – каже військовий.

Капітан ЗСУ додає, що ніхто не може утримувати людину проти її волі, навіть співробітники поліції. За його словами, законом обмежений максимальний час утримання у три години. За цей час правоохоронці встановлюють потрібні дані особи, після чого відпускають її.

Повістки виписані ТЦК "на коліні" – підробка

Сергій Алимов наголосив, що коли співробітники ТЦК вносять дані чоловіків "на коліні" в пустий бланк, де є лише печатка та підпис начальника військкомату, це можна охарактеризувати як підробку.

Капітан ЗСУ зазначає, що за таку підробку документів можна отримати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років згідно зі ст. 355 КК України "Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань"

Військовий підкреслив, що дані про військовозобов'язаних надають військкоматам органи місцевого самоврядування. Далі співробітник ТЦК повинен повністю заповнити документ, внести туди всі дані чоловіка, після чого вручити за місцем його проживання. Лише в такому випадку їх дії відповідатимуть чинному закону.

Нагадаємо, керівний партнер Адвокатського об'єднання "Чудовський і партнери" Ігор Чудовський пояснив, хто може вручати повістки чоловікам.