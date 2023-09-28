"Наші служби займаються питанням": Зеленський розповів, чи продає Іран ракети РФ (відео)

За словами президента України, спеціальні органи і партнери Києва уважно стежать за питанням допомоги інших країн для Москви.

Іран поки що не допомагає Російській Федерації ракетним озброєнням. Фактів продажу зафіксовано не було. Про це заявив президент України під час пресконференції з Єнсом Столтенбергом 28 вересня.

За його словами, немає підтверджень, що Москва натиснула на Тегеран і він все ж таки зважився на продаж ракет, які б згодом атакували українську територію.

"Є інформація від наших відповідних органів і від партнерів, що поки що немає факту продажу ракет Іраном у РФ. Наші служби в контакті з партнерами займаються цим питанням", — заявив Володимир Зеленський.

Окремо глава держави зауважив, що Україна і НАТО вже де-факто стали союзниками, а от членство залишається питанням часу. Наразі триває розробка над адаптованою програмою, яка остаточно визначить кроки для досягнення всіх принципів і стандартів Альянсу.

Ба більше, Володимир Зеленський заявив, що своїми діями на полі бою Україна захищає кордони НАТО від російської агресії. У відповідь на це Альянс погодився поставити додаткові системи ППО.

"Генеральний секретар погодився докласти своїх зусиль для допомоги та підтримки нас у цьому питанні, для мобілізації країн-членів Альянсу з цією метою. Нам потрібно разом пройти цю зиму, захистити нашу енергетичну інфраструктуру та життя людей", — продовжив глава держави.

Нагадаємо, 28 вересня Єнс Столтенберг несподівано прибув до Києва і поділився подробицями контрнаступу ЗСУ. За його словами, поки український народ захищає своє майбутнє і незалежність, росіяни борються за імперські амбіції. Окремо він похвалив Сили оборони за просування вперед, незважаючи на опір з боку ЗС РФ.

Раніше аналітики з ISW зазначили, що Іран може домовитися з РФ про передавання ракет. Росія прагне придбати іранські балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar, обидві з яких мають радіус дії 300 кілометрів або більше.