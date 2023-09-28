Були у формі ЗСУ: на Запорізькому напрямку взяли в полон ДРГ росіян, — Єрмак (відео)

За словами керівника ОП, російські окупанти були одягнені у форму українських захисників та намагалися здійснити диверсії.

На Запорізькому напрямі українські розвідники та штурмовики взяли в полон диверсійно-розвідувальну групу військових РФ. Про це повідомляє голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За словами керівника ОП, диверсанти були одягнені у форму українських захисників.

"Так виглядає ворожа ДРГ, яка у формі ЗСУ на Запорізькому напрямку намагалася здійснювати диверсії", – йдеться у дописі Єрмака.

Як зазначив очільник ОП, в полон окупантів взяли бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади у взаємодії з військовою розвідкою.

ДРГ Росії взяли в полон на Запорізькому напрямку у формі ЗСУ

На відеозаписі, що знятий уночі, видно, як чоловіки виходять з лісосмуги з піднятими вгору руками, в яких була зброя. На кадрах можна нарахувати близько п'яти окупантів.

На російських Telegram-каналах також публікували це відео. Проте, за їх словами, на кадрах – нібито військові ЗСУ, котрі добровільно здаються в полон російським окупантам, аби "залишитися живими та перейти на мирну сторону".

"ЗСУшники, яким пощастило", – так цей відеозапис підписав колаборант, спікер окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов.

За словами представника РФ, на Запорізькому фронті продовжуються "безуспішні атаки ЗСУ в районах населених пунктів Роботине та Вербове".

Примітно, що публікація у каналі Рогова з'явилася раніше, ніж у каналі Єрмака.

Пост Рогова

Нагадаємо, 28 вересня представники "Азова" повідомили, що українські військові захопили російських військовослужбовців під час атаки на ворожі позиції. Серед полонених виявився командир одного з військових підрозділів окупантів.