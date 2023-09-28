"Немає ознак": Столтенберг пояснив реакцію НАТО на уламки дронів РФ у Румунії (відео)

Керівник воєнного блоку все ж звернув увагу на той факт, що російська війна та необережні удари на кордоні з Румунією дестабілізують ситуацію в цілому регіоні.

Падіння уламків російських дронів на територію Румунії не свідчать про навмисну атаку на одного з членів НАТО. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Він зазначив, що це питання потребує додаткового вивчення. Керівник воєнного блоку звернув увагу на той факт, що російська війна та необережні удари на кордоні з Румунією, звичайно, дестабілізують ситуацію в цілому регіоні.

"У нас немає ознак того, що це було навмисною атакою на країну-союзника НАТО", – заявив Столтенберг.

НАТО посилило свою присутність у східних країнах Альянсу. Блок реалізує ретельний контроль над повітряним простором. Сили Альянсу посилили повітряне патрулювання, поставили туди моніторингові сили. До того в Румунії розгорнули додаткові літаки F-16. НАТО нібито готове захищати всіх членів Альянсу, якщо будуть будь-які дестабілізувальні чинники.

Прокоментував Столтенберг й наступ українських військ на російські позиції. Сили оборони, з його слів, щодня проводять бої та поступово відвойовують території.

"Кожен метр, який повертають українські війська, – це метр, який втрачає Росія", — наголосив генсек НАТО.

Падіння уламків дронів РФ в Румунії

Міністерство оборони Румунії повідомило, що за 15 км від румунсько-українського кордону було знайдено уламки, які можуть бути елементами російського безпілотника. Фрагменти були виявлені після атак російських дронів на Ізмаїл.

У МЗС Румунії 28 вересня визнали, що війна в Україні зачепила їхню країну. Лумініца Одобеску, голова Міністерства закордонних справ Румунії, зазначила, що РФ порушує румунський повітряний простір і ставить під загрозу жителів країни.

Нагадаємо, 20 вересня на кораблі біля порту Румунії відбувся вибух. Корабель перебував перебувало за 7 морських миль на схід від порту Суліна.