Міграційна служба попросила уряди інших держав не інтегрувати біженців з України

Керівниця відомства Наталія Науменко каже, що продовження тимчасового захисту для українців у країнах ЄС є "великим ризиком" через те, що громадяни можуть не повернутися на Батьківщину.

Міграційна служба просить уряди держав, куди після початку масштабного вторгнення Росії виїхали мільйони українських біженців, не створювати для них відповідних програм інтеграції. Про це розповіла в інтерв’ю "Цензор.НЕТ" 28 вересня голова відомства Наталія Науменко.

До 8 мільйонів українських громадян може перебувати за кордоном. Науменко вважає, що ця цифра дещо завищена. Ця інформація передусім надійшла від управління верховного комісара ООН у справах біженців, яке розглядає таких осіб як біженців.

"Ми їх не розглядаємо як біженців. Ми їх розглядаємо як людей, які вимушено виїхали з України", – пояснила керівниця відомства.

Колеги з міграційних служб інших країн, як зазначила Науменко, її підтримують у цьому питанні. Наразі майже усі українські громадяни отримали статус тимчасового захисту в країнах, де вони перебувають. Вона висловила жаль стосовно того, що цей статус їм постійно пролонгують.

Науменко пояснила, що кожна таке продовження тимчасового захисту – це великий ризик. З її слів, відповідна інтеграція вплине на те, що такі сім'ї не повернуться до України.

Керівниця Міграційної служби звернула увагу на те, що держава повинна створювати нормальні конкурентні умови, щоб люди поверталися. Які саме механізми має на увазі посадовиця, невідомо.

"Наскільки це вдасться, мені важко сказати", – додала вона.

Біженці з України: дані ООН

У країнах Європі станом на 26 вересня 2023 року зафіксовано приблизно 5,8 млн біженців, які залишили територію України. Загалом у світі орієнтовно 6,2 млн українських біженців. Найбільша кількість таких громадян зосереджена в Німеччині, Польщі, США та Канаді. Статистичні дані складаються переважно на основі інформації, наданої органами влади. Для статистичних цілей ООН використовує термін "біженці" в широкому сенсі, маючи на увазі всіх осіб, які залишили Україну через масштабне вторгнення російських військ у лютому 2022 року.

Нагадаємо, 27 вересня у Чехії змінюють деякі правила для українських біженців. у Празі для більшості громадян скасують безкоштовний проїзд. Українські біженці та мешканці чеської столиці можуть купувати проїзні на 30, 90 або 365 днів. Вартість залежить від того, який саме проїзний обирається.