"Немає факту продажу": Зеленський спростував заяву ISW щодо відправки Іраном ракет до РФ (відео)

Українські служби в контакті з партнерами займаються питанням ймовірного постачання іранських ракет до Росії.

Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію стосовно постачання іранських ракет Fateh-110 та Zolfaghar до РФ, яку опублікував Інститут вивчення війни (ISW). Відповідну заяву він зробив на брифінгу у Києві під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

З його слів, наразі немає фактів продажу Іраном ракет до Росії. Українські служби в контакті з партнерами і займаються цим питанням.

"Наразі Немає факту продажу", – повідомив керівник держави.

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Передача ракет Fateh-110 та Zolfaghar Росії: заява ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) 28 вересня повідомили, що Іран зможе досягти домовленості з Росією щодо передачі ракет після завершення дії резолюції Ради Безпеки ООН № 2231, яка забороняє Ірану укладати подібні угоди. Згідно з даними експертів, Сергій Шойгу, міністр оборони Росії, здійснив візит до Тегерану 19 вересня з метою обговорити можливості посилення взаємного оборонного і військового співробітництва між Росією та Іраном.

За даними експертів, які посилалися на інформацію західних та українських спецслужб, Росія прагне придбати іранські балістичні ракети Zolfaghar та Fateh-110. Обидві з яких мають радіус дії 300 кілометрів або більше.

Нагадаємо, у ЗСУ 28 вересня заявили, що РФ намагається прискорити виробництво іранських Shahed. Українські військові ретельно досліджували різні збиті версії дронів Shahed і з'ясували, що Росія, шукаючи простіші технічні рішення, здешевлюючи матеріали та налагоджуючи постачання компонентів-замінників, намагається налагодити інтенсивне виробництво цих дронів-камікадзе.