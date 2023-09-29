Пропонував "будівельні роботи": історик із РФ вербував кубинців для війни в Україні, — ЗМІ

За інформацією журналістів, громадянам острова надходили спеціальні повідомлення, у яких спочатку пропонували нібито долучитися до будівельних робіт. Із тими, хто погодився, діалог продовжився.

Російський учений вербував громадян Куби для того, щоб вони вирушали воювати проти України в складі окупаційної армії. Про це повідомляє видання Cubanet 28 вересня.

Ідеться про історика з Росії Володимира Шкунова. У нього було завдання набрати на службу в Росію молодих кубинців, які згодні б були воювати проти іншої країни зі зброєю в руках.

Деякі джерела підтвердили, що перед тим, як їх завербували як найманців у ЗС РФ, вони проходили службу в місцевій армії.

Молоді люди, які й поділилися з журналістами безліччю інформації про вербування громадян, розповідають про те, як працює ця схема. Спочатку вам приходить повідомлення в Messenger, де запрошують на будівельні роботи. У реальності виявлялося, що за такою пропозицією заробити ховалася участь у бойових діях. Із тими, хто відгукнувся, противник продовжує діалог.

Із десятка опитаних далеко не всі погодилися, Ті, хто вирішив все ж таки "допомогти" Росії, вже мали серйозну розмову про дружбу між Росією та Кубою, яку проводили місцеві військові. Також пройшла спеціальна підготовка з піхоти й бойових мистецтв.

Ініціатор такого поповнення в російській армії є провідним науковим співробітником Поволзької філії Інституту російської історії РАН і членом Експертної ради при уряді РФ. Уже два роки він керує групою "Росія для кубинців" у соціальній мережі Facebook. Для чого йому вербувати місцевих громадян і чи був це чийсь указ — невідомо.

Російський учений допомагав вербувати громадян Куби для війни в Україні Фото: Скриншот

Нагадаємо, 26 вересня повідомлялося, що кубинці їдуть воювати в Україну, адже це шанс покинути острів. Кремль продовжує вербувати громадян Куби для участі в бойових діях. До того ж найманців спочатку обманюють і обіцяють не відправляти їх безпосередньо на фронт, як зазначили журналісти.