"Контракт із дияволом": кубинці їдуть воювати в Україну, адже це шанс покинути острів, — ЗМІ

За інформацією журналістів, Кремль продовжує вербувати громадян Куби для участі в бойових діях. При цьому, найманців спочатку обманюють і обіцяють не відправляти їх безпосередньо на фронт.

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Російська Федерація продовжує вербувати жителів Куби для війни в Україні, в той час як для них це єдиний шанс покинути територію острова. Про це пише видання Politico 25 вересня.

Журналістам вдалося знайти деяких кубинських найманців, які й поділилися подробицями своєї втечі з острова і нового життя на території Росії.

Приміром, 19-річний Сезар працював барменом і ледве зводив кінці з кінцями. Деякий час тому він уже намагався покинути Кубу на човні, однак це не увінчалося успіхом. Потім російський вербувальник купив йому квиток на літак до Москви і в такий спосіб він все ж виїхав з "острова Свободи".

"Якщо це та жертва, на яку я маю піти заради успіху своєї родини, я це зроблю. Ви можете бути фізиком-ядерником і все одно померти з голоду тут. З моєю нинішньою зарплатою я ледь можу купити такі елементарні речі, як туалетний папір чи молоко", — розповідає кубинець.

Він при цьому зазначив, що хоче на війні бути звичайним фельдшером, а не військовим.

До слова, журналісти дізналися, що далеко не всім завербованим громадянам Куби росіяни говорять правду про те, чим їм доведеться займатися на фронті. 40-річний Педро зазначив, що йому обіцяли спочатку просто роботу водія і в його завдання входило возити персонал і будматеріали в тилу. Після прибуття в РФ виявилося, що його обдурили і потрібно було воювати зі зброєю в руках.

"Ми підписали контракт із дияволом. А диявол цукерки не роздає", — розповів Педро, якого незабаром відправлять на передову.

РФ вербує громадян Куби для війни: подробиці

У матеріалі Politico зазначено, що активна вербувальна кампанія на острові почалася ще наприкінці 2022 року. Найманцям почали обіцяти річний контракт із Міноборони РФ, а також швидку легалізацію на території Росії. Що стосується грошових виплат, їм обіцяли спочатку одноразову допомогу в розмірі 2000, після чого зарплату в 2100 доларів.

Росії, найімовірніше, вдалося вже завербувати десятки або сотні людей.

Старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики (CEPA) Павло Лузін зазначив, що вербування іноземних громадян потрібне Кремлю для того, щоб виконувати пропагандистські завдання і створити видимість того, що на Заході не підтримують Україну.

"Без володіння мовою, знання місцевості або відповідної підготовки до сучасної війни, вони будуть швидко вбиті, і все", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 вересня повідомлялося, що Куба не проти, щоб її громадяни воювали проти України. Крім того, посол Куби в РФ закликав своїх співвітчизників підписувати контракти з армією країни-агресора.