"Контракт с дьяволом": кубинцы едут воевать в Украину, ведь это шанс покинуть остров, — СМИ

По информации журналистов, Кремль продолжает вербовать граждан Кубы для участия в боевых действиях. При этом, наемников изначально обманывают и обещают не отправлять их непосредственно на фронт.

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Российская Федерация продолжает вербовать жителей Кубы для войны в Украине, в то время как для них это единственный шанс покинуть территорию острова. Об этом пишет издание Politico 25 сентября.

Журналистам удалось найти некоторых кубинских наемников, которые и поделились подробностями своего побега с острова и новой жизни на территории России.

К примеру, 19-летний Сезар работал барменом и еле сводил концы с концами. Некоторое время назад он уже пытался покинуть Кубу на лодке, однако это не обвенчалось успехом. Потом российский вербовщик купил ему билет на самолет в Москву и в такой способ он все же выехал с "острова Свободы".

"Если это та жертва, на которую я должен пойти ради успеха своей семьи, я это сделаю. Вы можете быть физиком-ядерщиком и все равно умереть с голоду здесь. С моей нынешней зарплатой я едва могу купить такие элементарные вещи, как туалетная бумага или молоко", — рассказывает кубинец.

Он при этом отметил, что хочет на войне быть обычным фельдшером, а не военным.

К слову, журналисты узнали, что далеко не всем завербованным гражданам Кубы россияне говорят правду о том, чем им придется заниматься на фронте. 40-летний Педро отметил, что ему обещали сначала просто работу водителя и в его задачи входило возить персонал и стройматериалы в тылу. После прибытия в РФ оказалось, что его обманули и нужно было воевать с оружием в руках.

"Мы подписали контракт с дьяволом. А дьявол конфеты не раздает", — рассказал Педро, которого вскоре отправят на передовую.

РФ вербует граждан Кубы для войны: подробности

В материале Politico отмечено, что активная вербовочная кампания на острове началась еще в конце 2022 года. Наемникам начали обещать годовой контракт с Минобороны РФ, а также быструю легализацию на территории России. Что касаемо денежных выплат, им обещали сначала единовременное пособие в размере 2000, после чего зарплату в 2100 долларов.

России, вероятнее всего, удалось уже завербовать десятки или сотни человек.

Старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA) Павел Лузин отметил, что вербовка иностранных граждан нужна Кремлю для того, чтобы выполнять пропагандистские задачи и создать видимость того, что на Западе не поддерживают Украину.

"Без владения языком, знания местности или соответствующей подготовки к современной войне, они будут быстро убиты, и все", — говорится в сообщении.

Напомним, 15 сентября сообщалось, что Куба не против, чтобы ее граждане воевали против Украины. Кроме того, посол Кубы в РФ призвал своих соотечественников подписывать контракты с армией страны-агрессора.