СБУ викрила всю верхівку елітної спецслужби РФ, причетниої до диверсій в ЄС та Україні (фото)

За даними правоохоронців, мова, зокрема, йде про генерал-майора Валерія Флюстікова та колишнього охоронця Володимира путіна Олексія Дюміна, які керують однією з найбільш засекречених російських спецслужб.

Служба безпеки України (СБУ) та Державне бюро розслідувань (ДБР) встановили особи всього командного складу та ключових співробітників однієї з найбільш засекречених російських спецслужб – Сил спеціальних операцій ЗС РФ. Про це повідомили в СБУ.

Серед них – чинний командувач генерал-майор Валерій Флюстіков та колишній охоронець Путіна Олексій Дюмін, який у 2014 році обіймав посаду командира спецназу російського ГРУ.

"На підставі зібраних доказів обом фігурантам та ще 25 представникам сил спецоперацій ЗС РФ, а також їхнім пособникам з числа бойовиків "Л/ДНР", повідомлено про підозру за ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія)", – йдеться у повідомленні СБУ.

Колишній охоронець Путіна є куратором засекреченої спецслужби РФ

За даними правоохоронців, кадрові співробітники російської спецслужби причетні до резонансних убивств і диверсій на території України та Євросоюзу, у тому числі до підриву військового об’єкта в Чехії.

Через "специфіку" завдань сили спецоперацій підзвітні начальнику Генштабу РФ, але "в окремих випадках" підпорядковуються безпосередньо Путіну.

Служба безпеки встановила, що за вказівкою Кремля у 2015 році представники цієї спецслужби організували підрив об’єднаного складу ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ у місті Сватове на Луганщині.

В результаті багатоетапної оперативної роботи співробітники СБУ і ДБР встановили всю послідовність підготовки та вчинення цієї диверсії, а також ідентифікували її організаторів та виконавців.

За даними слідства, для підриву арсеналу російські спецпризначенці задіяли комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3" з трьома дронами "Орлан-10".

29 жовтня 2015 року це озброєння було переміщено з тимчасово окупованого Донецька на передові позиції проросійських бойовиків "Л/ДНР" у район міста Первомайськ, що на Луганщині. Звідти агресор запустив дрони у напрямку складу ЗСУ у Сватовому. При наближенні до об’єкта російські безпілотники скинули на нього запалювальні гранати з парашутною системою.

Унаслідок ворожого влучання на складах відбулась детонація всього запасу боєприпасів, які там зберігались.

Також співробітники СБУ та ДБР у взаємодії з чеськими партнерами встановили причетність сил спецоперацій ЗС РФ до підриву складу з озброєнням у місті Врбетице в Чехії у 2014 році.

"Таким чином Кремль намагався послабити оборонний потенціал східного флангу НАТО і розхитати внутрішньо-політичну обстановку в Центральній Європі", – зазначають правоохоронці.

Після повномасштабного вторгнення диверсанти Сил спецоперацій ЗС РФ періодично атакують позиції Сил оборони у прикордонних районах на півночі та сході України.

"Під час "вилазок" ці ДРГ намагаються нападати на бійців ЗСУ і Держприкордонслужби та підривати їхні військові об’єкти", – додають в СБУ.

При цьому нерідко "цілями" ворожих диверсантів стають цивільні місцеві жителі, їхні будинки і автівки.

Співробітники Служби безпеки встановили всіх осіб, причетних до згаданих злочинів проти України та держав ЄС.

"Вживається комплекс заходів для їх притягнення до відповідальності", – запевнили правоохоронці.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, 29 вересня "УП" з посиланням на власні джерела в СБУ повідомили, що українські дрони успішно атакували електричну підстанцію в Курській області РФ. За словами спецпризначенця, до цієї підстанції були підключені важливі військові об‘єкти ворога.