Французька Arqus відкриє в Україні підприємство для ремонту бронетранспортерів, – ЗМІ

Компанія Victory, як пишуть журналісти, побудує дві фабрики 3D-друку для виробництва запчастин. А виробник БТРів VAB відкриває центр обслуговування.

Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню прибув в Україну з візитом, під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським обговорювалось спільне виробництво зброї, наразі мова йде про обслуговування техніки. Про це повідомляє французька газета LaCroix.

Разом з французьким міністром до України прибули делегації близько 9-х французьких компаній. Основним питанням стало обслуговування наданої Україні техніки, зокрема бронетранспортерів VAB. Компанія Arquis погодилась створити виробництво майстерню для ремонту БТРів. Точна кількість VAB, яку передала Франція Україні, невідома.

Також компанія Victory створить в Україні дві фабрики 3D-друку для виробництва запчастин.

"Ми знаємо, що ця війна триватиме. Поступово ми будемо рухатися до логіки, коли постачання обладнання буде вийнятком, а не правилом. Україна має навички й успадкувала від свого радянського минулого важливі заводи, наприклад, виробник літаків Антонов, ракетне підприємство "Південмаш" або "Мотор Січ". Вони мають отримати користь від передачі технологій", — заявив Лекорню.

Також він додав, що Україну треба озброїти новим та потужним арсеналом й для цього будуть виробляти всю необхідну інфраструктуру "крок за кроком" разом із забезпеченням безпеки підприємствам.

Нагадаємо, 29 вересня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що український ВПК працює на повну потужність.

В Офісі президента також заявили про обговорення спільного виробництва зброї з Францією.