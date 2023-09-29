Британія запровадила нові санкції проти РФ за "вибори" на окупованих територіях України

Нові британські санкції поширюються на чиновників, причетних до торішніх фіктивних референдумів, організованих для легітимізації спроби анексії території України.

Британський уряд у п’ятницю, 29 вересня, запровадив нові санкції проти Росії за проведення нею "виборів" на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляють у пресрелізі уряду.

Глава МЗС Джеймс Клеверлі заявив, що Британія запровадила санкції проти російських чиновників, причетних до нещодавніх фіктивних виборів в українських областях Херсонській, Запорізькій, Донецькій і Луганській, а також у незаконно анексованому Криму.

Зокрема у новий санкційний список внесено 11 фізичних і юридичних осіб.

Серед зазначених є організація та високопосадовці Росії:

Центральна виборча комісія (ЦВК) Росії, яка організувала у вересні псевдовибори та торішні референдуми на окупованих частинах України.

Секретар ЦВК, одна з найвищих посадових осіб Центральної виборчої комісії Наталя Бударіна.

Голова так званої Херсонської ОДА Андрій Алексієнко.

Голова так званої виборчої комісії в Херсоні Марина Захарова.

У пресрелізі додають, що ці санкції передбачають заморожування активів цих чиновників та заборону на в’їзд у Велику Британію.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Велика Британія запровадила санкції проти 1600 фізичних та юридичних осіб РФ.

Нагадаємо, 11 вересня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко під час телемарафону повідомив, що у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області росіяни проводили так звані "вибори" під примусом.

Він зазначив, що окупаційна влада заявила, що явка на псевдовиборах перевищила 50%.