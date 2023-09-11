Погрожують автоматами та шукають людей на пляжах: як РФ проводить фейкові "вибори" в Маріуполі

Ворог завіз близько 300 тисяч так званих бюлетенів у місто, в якому проживає 80 тисяч людей. Окупанти арештовують місцевих, яких підозрюють у розповсюдженні інформації щодо організації виборів, уточнив радник мера Андрющенко.

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У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області російські окупанти проводили так звані "вибори" під примусом. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко під час телемарафону.

Він зазначив, що окупаційна влада заявила, що явка на псевдовиборах перевищила 50%.

"Це відверта брехня, бо насправді вони навіть на пляжах шукають людей, щоб умовити їх поставити "галочку", що вони "проголосували". Не вистачає їм людей, справжніх маріупольців, щоб зробити відповідну картинку "виборів", — сказав Петро Андрющенко.

З його слів, ворог завіз близько 300 тисяч так званих бюлетенів у Маріуполь, в якому проживає 80 тисяч людей. Андрющенко переконаний, що окупантам немає різниці, які результати малювати — 200 чи 250 тисяч.

"Результати є абсолютно передбачуваними", — наголосив Петро Андрющенко.

Також він розповів, що місцевих жителів змушують голосувати на так званих "виборах" під загрозою автоматів. Крім цього, Збройні сили Російської Федерації продовжують "зачистки". Ворог арештовує людей, яких підозрюють у передаванні інформації щодо процесу організації так званих "виборів".

Нагадаємо, 5 вересня партизанський рух АТЕШ повідомив, що в Луганській області окупанти планують провести мобілізацію після фейкових "виборів", які потрібні для того, аби оновити списки та мобілізувати більше людей до армії ЗС РФ.

Нагадаємо, 5 вересня стало відомо, що окупанти планують організувати на тимчасово окупованій території Луганської області проведення мобілізації до Збройних сил Російської Федерації. Фейкові "вибори" потрібні для того, аби ворог зміг оновити списки та мобілізувати до російської армії нових людей.

6 вересня міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі "Радіо Свобода" заявив, що близько трьох тисяч людей допомагали ворогу в організації так званих "виборів" у Запорізькій області.

8 вересня у ЦНС розповіли, що під час так званих "виборів" окупанти почали збирати дані чоловіків для "військкоматів" на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у Запорізькій області дані "виборців" призовного віку записували окремо.