Мобілізація "сліпих": чи можуть забрати в армію чоловіків, у яких проблеми із зором

За слова бійця ЗСУ Євгена, він отримав чотири контузії, після кожної з яких погіршувався зір. Однак на медкомісії його визнали придатним для військової служби й відправили назад на фронт.

В Україні триває мобілізація, і до війська призивають чоловіків різного віку, зокрема і з порушеннями зору. Це викликає невдоволення призовників та їхніх родичів, які вважають, що такі люди не можуть бути повноцінними солдатами. Про це пише "Громадське".

Один із таких випадків стався з бійцем Євгеном. Він розповів журналістам, що з кожною новою контузією в нього погіршувався зір. Особливо це стало помітно після четвертого разу.

За словами Євгена, на військово-лікарській комісії йому поставили діагноз "короткозорість" і визнали придатним для служби. Однак сам боєць вважає, що його зір не дозволяє йому повноцінно виконувати обов'язки солдата.

"В офтальмолога на ВЛК я бачив на таблиці для перевірки зору тільки верхні літери. Та й вони розпливалися. Я кажу, що не бачу. А він: "Нічого, купиш окуляри і будеш воювати", — розповів Євген.

За його словами, на ВЛК його попередили: до лікарів інших медзакладів можна навіть не пробувати звертатися. Їхні діагнози ігноруватимуть. Попри численні скарги на здоров'я, Євгена відправили на передову.

Водночас у додатку 1 Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ визначаються вади зору, з якими людину не можуть мобілізувати.

Зокрема, непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку вважаються особи:

з ураженими анатомічними змінами або вадами положення повік, орбіти, кон'юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах;

з різко вираженими вадою, зі зниженням прогресуючих зорових функцій або частими загостреннями на обох очах хвороб склери, рогівки (рубці та помутніння), райдужної оболонки, циліарного тіла, кришталика (всі види катаракти), судинної оболонки;

із хворобою склоподібного тіла та очного яблука;

з невритом зорового нерва;

із хворобою та ураженням зорового нерва й зорових шляхів;

з відшаруванням і розривом сітківки будь-якої етіології на обох очах;

з усіма формами глаукоми в розвиненій і наступних стадіях на обох очах;

зі стійким паралічем рухових м'язів очного яблука за наявності диплопії;

із гостротою зору одного ока нижче 0,1 або сліпотою ока;

з відсутністю очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гостроту зору обох очей 0,2 і нижче.

Нагадуємо, військкоми уточнили, чи дозволено працівникам військкоматів вручати повістки в транспорті.

Також повідомлялося, що деякі військовозобов'язані чоловіки можуть виїхати за кордон під час війни. Йдеться про громадян, які були виключені з військового обліку.