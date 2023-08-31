Мобілізація в Україні: чи можуть усіх чоловіків одночасно призвати до ЗСУ

До лав Сил оборони призивають громадян, які мають відповідні військово-облікові спеціальності та добровольців. Наразі в ЗСУ перебуває достатня кількість особового складу.

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Військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що в Україні не будуть всіх чоловіків призивати до армії. Про це він повідомив в інтерв’ю ТСН.ua.

"Логіка призову до лав українського війська усіх чоловіків — вона абсолютно недолуга", — сказав Владислав Селезньов.

Він зазначив, що нічого не зміниться від того, що до ЗСУ умовно призвуть три мільйони чоловіків віком від 18 до 60 років. Адже немає такої кількості уніформ, озброєння, військової техніки і боєприпасів до неї, які необхідні для забезпечення такої армії.

Мобілізація в Україні триває від початку повномасштабного вторгнення, процес не зупиняється, зокрема, продовжують працювати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), і на службу призивають громадян, які мають відповідні військово-облікові спеціальності.

З його слів, наразі в ЗСУ перебуває достатня кількість особового складу, який виконує завдання в бойових підрозділах після відповідної підготовки та бойового злагодження. Крім цього, на військову службу йдуть добровольці.

"Я певен, що всі ці розмови про те, що кожен із чоловіків України має вирушити на фронт – це історія з кремлівських методичок", — додав Владислав Селезньов.

Нагадаємо, адвокат Ростислав Кравець розповів, що таке "повна мобілізація". З його слів, від початку повномасштабного вторгнення в Україні запровадили загальну мобілізацію.

Раніше Фокус писав, кого можуть призвати на військову службу вже у вересні, та які категорії громадян можуть відмовитися від призову на військову службу. Крім цього, в Україні звузили перелік громадян, які мають право на відстрочку від призову в армію.