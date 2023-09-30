Зібрались "святкувати": "мер" Горлівки потрапив під обстріл за 20 км від лінії фронту (відео)

Губернатор Ленінградської області підтвердив влучання по об'єкту між Горлівкою та Єнакієвим. З його слів, там святкували возз'єднання РФ та "ДНР".

29 вересня представник окупаційної адміністрації Горлівки Іван Приходько потрапив під обстріл за 20 км від лінії фронту. Пізніше стало відомо, що невідомі ракети влучили по готелю неподалік від Єнакієвого. У готелі начебто зібрались представники окупаційної влади, які зустрілись, щоб обговорити підсумки "виборів". У деталях події розібрався Фокус.

Інформацію про обстріл підтвердив Іван Приходько. "Мер" Горлівки впевнений, що потрапив під обстріл РСЗВ HIMARS — начебто було дві ракети. Стверджує, що втратив машину, але "всі живі і ніхто не постраждав". Про місце удару не сказав нічого, лише зазначив, що це "в районі Єнакієвого".

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У мережі один з російських пропагандистів розмістив відео з наслідками сьогоднішнього обстрілу. Помітно будівлю, у якої знесло верхній поверх. Також у кадр потрапляє побите уламками авто.

На відео видно, що пошкоджена будівля підписана як готель Paradise. Нетривалий пошук в мережі показує, що це може бути готель у селищі Корсунь на пів дорозі між Горлівкою та Єнакієвим. Відстані до лінії фронту — близько 20 км.

Можливе місце влучання у Горлівці Фото: DeepState

Губернатор Ленінградської області Олександр Дроздов підтвердив удар саме по готелю "Парадіз". З його слів, там святкували день "возз'єднання" РФ та "ДНР". Начебто у готелі проживали будівельники, які приїхали "відбудовувати" руїни — область "курує" цей регіон. Чиновник публікує додаткові світлини з місця подій.

Зазначимо, на одному з порталів Ленінградської області РФ вказано, що ресторані при готелі відбувалась зустріч представників окупаційної влади — голови окупаційної адміністрації Горлівки, Єнакієве та кілька голів районів — вони начебто святкували успішні "вибори". Однак офіційного підтвердження інформації від окупантів наразі немає. Також про можливий обстріл не повідомляє український Генштаб.

Нагадуємо, експерт з радіотехніки розповів, що на дрони-камікадзе росіяни встановлюють додаткові блоки. Ці блоки можуть відстежувати місцерозташування РЛС та систем ППО. Між тим у Брянській області РФ начебто почала діяти невідома ДРГ: представник легіону "Свобода Росії" заявив, що ситуація там розвивається "динамічно".