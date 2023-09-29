Україна частково перенесла виробництво ракет до інших держав через атаку РФ, – Данілов

Росіяни скористалися даними дислокації об’єктів ще з часів Радянського Союзу та вдарили по одному з українських підприємств із виробництва ракет.

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Україна вирішила частково перенести виробництво своїх ракет за межі держави. Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони, повідомив подробиці в ефірі Українського радіо.

Він зазначив, що відбувся ракетний удар російських загарбників по одному з підприємств, яке виготовляло ракети. Наразі підприємство функціонує за межами України.

Секретар РНБО зазначив, що атака відбулася давно. Росіяни скористалися даними дислокації об’єктів ще з часів Радянського Союзу. Певні кроки для протидії цьому були зроблені.

"Це не впливає глобально на ракетну програму", – сказав він.

Данілов також наголосив, що частина виробництва винесена за межі нашої країни. З його слів, туди Російська Федерація точно не дістане.

ВПК України під час війни – заява Данілова

Олексій Данілов 29 вересня оцінив роботу українського ВПК. Він висловив незадоволення певною критикою. Секретар РНБО зазначив, що сучасний світ не дає можливості самостійно на 100 відсотків закривати всі наші потреби. Питання виробництва снарядів особливе важливе, оскільки в Україні немає виробництва порохів. Цей аспект важливий для виготовлення боєкомплекту. За його словами, кожна країна сьогодні займається власним озброєнням і при цьому не має бажання з кимось ділитися.

Нагадаємо, 29 вересня в Офісі Президента заявили, що Україна має намір виготовляти власні засоби ППО. Було анонсовано прибуття фахівців, які розроблятимуть план щодо виробництва зброї на території нашої держави. Він зазначив, що вже є фундаментальне рішення стосовно цього питання. Його реалізація планується найближчим часом.