Україна має намір виготовляти власні засоби ППО, – Офіс президента

В Офісі президента України анонсували прибуття фахівців, які розроблятимуть план щодо виробництва зброї на території нашої держави.

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Україна планує організувати виробництво власних систем протиповітряної оборони. Про це заявив Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, на зустрічі з журналістами, повідомляє "РБК-Україна".

Він зазначив, що вже є фундаментальне рішення стосовно цього питання. Його реалізація планується найближчим часом. Єрмак анонсував прибуття фахівців, які розроблятимуть план щодо виробництва зброї.

"План щодо власного виробництва всього, що нам потрібно, насамперед засобів ППО", – розповів керівник ОП.

ВПК України під час війни

Кожна держава сьогодні, як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, займається власним озброєнням та не бажає з кимось ділитися. Наразі відбуваються досить складні процеси, а вітчизняний військово-промисловий комплекс працює "на повну потужність". Данілов 29 вересня зазначив, що сучасний світ не дає можливості самостійно на 100 відсотків закривати усі наші потреби. Питання виробництва боєприпасів особливе важливе, оскільки в Україні немає виробництва порохів.

Відомо, що "Укроборонпром" налагодив виробництво артилерійських снарядів 122 та 152 мм на виробничих потужностях країн НАТО. Уряди України та Польщі погодилися підписати меморандум стосовно створення спільного підприємства з виробництва зброї. З огляду на перехід української армії на стандарти НАТО виникає занепокоєння щодо подальших перспектив вітчизняного військово-промислового комплексу.

Франція та Україна обговорила спільне виробництво зброї. До Києва 29 вересня перебув з візитом міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню, з яким порушили питання спільного виробництва зразків озброєння.

Нагадаємо, у НАТО зробили важливу заяву про військову допомогу для України. Регулярна допомога країн військового блоку для Києва нібито значно вичерпала запаси зброї та боєприпасів.