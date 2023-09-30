Марк Міллі офіційно залишив посаду головнокомандувача армії США (відео)

У своїй прощальній промові Марк Міллі з насмішкою висловився про експрезидента США Дональда Трампа, зазначивши, що американські військові присягають Конституції, а не "тому, хто хоче стати диктатором".

У п'ятницю, 30 вересня, генерал Марк Міллі офіційно пішов у відставку з посади голови Об'єднаного комітету начальників штабів США після чотирирічного перебування на посаді. Про це пише Reuters.

Президент США Джо Байден назвав Міллі "непохитним перед обличчям небезпеки", зазначивши, що він служив у зонах бойових дій і має "скриню, сповнену медалей, які це підтверджують".

За словами Байдена, колишній головнокомандувач "одного разу перебіг міст, замінований мінами, щоб перешкодити двом бойовим танкам, які евакуювали поранених солдатів, проїхати через нього".

"Марк, ваше партнерство було для мене неоціненним", — сказав американський президент.

Як зазначають журналісти, у своїй прощальній промові Міллі з насмішкою висловився в бік колишнього президента США Дональда Трампа. Він заявив, що американські військові складають присягу Конституції, а не "тому, хто хоче стати диктатором".

Свою посаду Марк Міллі передав командувачу ВПС США генералу Чарльзу Брауну. Він є колишнім льотчиком-винищувачем із досвідом роботи в Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, 20 вересня, більшість членів Сенату США підтримала кандидатуру глави ВПС США генерала Чарльза К'ю Брауна-молодшого на посаду керівника Генштабу США.

Ми також писали про те, що 17 вересня Марк Міллі закликав готуватися до тривалої війни в Україні, яку розпочала Російська Федерація, адже під час контрнаступу не вдасться виконати поставлені завдання.