ЗС РФ атакували Вінницьку область: є влучання по інфраструктурі, — ОВА

У Калинівській міській раді повідомили про "прильоти" територією громади. Раніше у Повітряних силах попереджали про рух БПЛА в бік Вінницької області.

У ніч на 30 вересня Збройні сили Російської Федерації атакували Вінницьку область безпілотними літальними апаратами Shahed. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

За даними командування, російські буспілотники рухалися в напрямку міста Немирів. Тим часом у Мережі з'явилася інформація про вибухи у Вінницькій області.

Начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов у своєму Telegram-каналі підтвердив, що окупанти атакували регіон із повітря і закликав громадян перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Пізніше Сергій Борзов повідомив, що у Вінницькій області є влучання по інфраструктурному об'єкту.

Інформація про "прильоти" у Вінницькій області також з'явилася на сторінці Калинівської міської ради у Facebook.

"Зберігайте спокій. До закінчення тривоги всі в укриттях. Міський голова перебуває на місці подій. Нічого не коментуйте в соціальних мережах і не виставляйте фото", — заявили у відомстві.

За словами мера Калинівки Василя Поліщука, необхідності в евакуації населення немає, за винятком безпосереднього місця влучення.

Нагадаємо, вночі 29 вересня ЗС РФ атакували територію України ракетами та ударними безпілотниками. Вибухи було чути щонайменше в трьох регіонах.

Раніше, 28 вересня, ЗС РФ атакували Україну дронами Shahed. Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що вночі міг бути встановлений новий рекорд за кількістю збитих безпілотників.