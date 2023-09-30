"Справи їй передала": Маляр розповіла, хто виконуватиме її обов'язки в Міноборони (фото)

Нова заступниця міністра оборони Калмикова має досвід роботи з ветеранами та медичну освіту. Відтепер вона займатиметься стратегічними комунікаціями Міністерства оборони.

На початку вересня 2023 року новим міністром оборони України став Рустем Умєров. Після офіційного призначення, посадовець почав шукати кандидатів на посади радників та заступників. Перші троє заступників виявились людьми з досвідом роботи в ІТ, медицині та фінансах. Тим часом ексзаступниця міністра Рєзнікова Ганна Маляр познайомила громадськість зі своєю наступницею. Про це ідеться у дописі в Telegram-каналі Маляр.

На посаду заступниці міністра оборони Умєрова призначено Наталію Калмикову, нагадується у дописі. Напередодні, 29 вересня, експосадовиця передала їй усі справи. Відучора саме Калмикова займатиметься стратегічними комунікаціями та інформаційною політикою відомства.

Маляр опублікувала світлину, на якій поруч з нею стоїть рудоволоса жінка у світлому спортивному костюмі — Наталя Калмикова. Як з'ясувалось, вони спілкувались у перші дні вторгнення РФ, коли ворога вибивали з околиць Києва. У ті дні, написала авторка, "ми всі були об‘єднані заради цієї мети".

"Справи їй передала. Знаю, що буде важко. Але ця робота дуже важлива для країни, бо війна триває", — підсумувала колишня заступниця міністра.

Призначення в Міноборони: деталі

Зазначимо, 27 вересня, через 20 днів після призначення Умєрова, новий міністр отримав перших заступників, затверджених Кабміном. Ними стали ексзаступник міністра фінансів (з 2018 року) Юрій Джигир, проєктна менеджерка Програми EGAP Катерина Чорногоренко та очільниця Українського ветеранського фонду Наталія Калмикова, медик за освітою.

На сторінці Facebook міністра вказано пріоритет для нової команди: "наші воїни, їхнє життя, здоров’я та гідність". Також посадовець сформулював завдання: "забезпечити повагу до гідності воїнів у всіх взаємодіях з державою".

Наталя Калмикова: що відомо

Наталія Калмикова — колишня виконавча директорка Українського ветеранського фонду. До того працювала на посаді у Сухопутних військах, ще раніше — була операційною директоркою Благодійного фонду "Повернись живим". За освітою — лікарка: здобула освіту у Вінницькому національному медичному університеті.

У Facebook нова посадовиця написала, що з глибокою вдячністю та відповідальністю приймає нову посаду. Згадок про знайомство з Маляр побіжний пошук не показує. Натомість вона опублікувала допис ветерана американської армії D.j. Skelton, який зазначив: "Робота її та її команди з Ветеранським фондом UA у Міністерстві у справах ветеранів була натхненною".

Нагадуємо, 29 вересня у Києві відбувся перший Міжнародний форум оборонних індустрій – DFNC1. У заході взяли участь 252 компанії, які випускають різні види озброєння. Президент України Володимир Зеленський заявив, що вдалось укласти перші 13 оборонних угоди.