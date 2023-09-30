"Наша підтримка змінилася": в Україні вироблятимуть чеські штурмові гвинтівки (фото)

Чехія передасть Україні ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок. Крім того, країни планують посилити співпрацю у виробництві бронетехніки, бойових машин піхоти, постачанні спеціальних шасі Tatra, а також у сфері безпілотних автомобілів і пов'язаних із ними технологій.

Чехія передасть Україні ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок моделі CZ BREN 2. Про це йдеться в заяві міністерства оборони країни.

Як відомо, 29 вересня заступник міністра оборони Чехії Даніель Блажковец взяв участь у Міжнародному форумі оборонної промисловості в Києві. Чиновник озвучив позицію уряду: підтримка Чехії триватиме до остаточної перемоги Києва.

Блажковец обговорив з українською стороною спільні проєкти. Зокрема, перенесення виробництво автомата Bren 2 "Січ" від компанії Česká zbrojovka або лінії виробництва малокаліберних боєприпасів від компанії Sellier&Bellot, а також виробництво набоїв для великокаліберних боєприпасів із твердого полімеру, що є інноваційним рішенням у період дефіциту сировини.

Чиновники обговорили співпрацю у виробництві бронетехніки, бойових машин піхоти або постачанні спеціальних шасі Tatra, а також у сфері безпілотних автомобілів і пов'язаних із ними технологій.

"Наша підтримка змінилася від рівня військової допомоги та постачання кінцевої продукції до довгострокової інтенсивної оборонно-промислової кооперації, до якої залучені не тільки наші армії, а й підприємства ОПК, як державні, так і приватні. Однак ми хочемо розвинути цю співпрацю ще далі", — підкреслив заступник міністра оборони Чехії.

Він додав, що спільною темою є обговорення трансферу технологій і створення спільних підприємств в Україні. У результаті сторони домовилися, що Чехія передасть Києву ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок CZ BREN.

Що відомо про CZ BREN 2

CZ BREN 2 — це штурмова гвинтівка, розроблена чеською компанією CZ-UB. Це поліпшена версія 5.56-мм автомата CZ-805 BREN, але з іншою конструкцією і меншою масою. У гвинтівці використовується газовідвідна автоматика з коротким ходом газового поршня. У автомата швидкозмінний ствол, завдяки чому можна змінювати довжину і калібр. CZ BREN 2 вперше було показано 2015 року. А у 2017 році її прийняли на озброєння армія Чеської республіки.

У червні 2022 року Чехія повідомила, що передасть Україні пакет допомоги, до якого, зокрема, увійшли гвинтівки CZ BREN 2.

Нагадаємо, під час Міжнародного форуму оборонної промисловості прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про те, що від початку повномасштабного вторгнення РФ від ракетних ударів постраждали 37 військових заводів. Глава уряду додав, що оборонна промисловість є головною метою ворога. Попри обстріли, Україна щомісяця збільшує виробництво озброєння та військової техніки.

Фокус також писав про те, що на виборах у Словаччині може здобути перемогу партія Роберта Фіцо, який не приховує своїх симпатій до Росії. З приходом до влади Фіцо підтримка України з боку Словаччини може похитнутися.