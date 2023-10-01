Не те мали на увазі: Сунак спростував інформацію про розміщення в Україні британських солдатів

Британський прем'єр уточнив, що Грант Шеппс говорив про плани розміщення британських військових у довгостроковій перспективі. Найближчим часом солдатів британської армії битися в Україну не відправлять.

Після гучної заяви британського міністра Гранта Шеппса про розміщення на території України військовослужбовців армії Великої Британії прем'єр-міністр країни Ріші Сунак поспішив уточнити, що мав на увазі міністр. За його словами, це "помилкові заяви", а глава Міноборони говорив про майбутнє і довгострокову перспективу. Про це 1 жовтня повідомили в Sky News.

Під час візиту в Бернлі напередодні конференції партії Торі, яка проходить у Манчестері, Сунак заявив, що хоче внести "абсолютну ясність" щодо ситуації після "деяких перекручувань" щодо військової допомоги Україні. Британський прем'єр виключив можливість відправки військ Сполученого Королівства в Україну і сказав, що нещодавно призначений глава Міністерства оборони мав на увазі плани на "довгострокову перспективу".

"Я вважаю, що про це було зроблено кілька помилкових заяв. Міністр оборони мав на увазі, що одного разу в майбутньому, цілком можливо, ми проведемо частину цього навчання в Україні. Але це на довгострокову перспективу, а не тут і зараз — немає британських солдатів, які будуть відправлені битися в нинішньому конфлікті", — заявив прем'єр.

Зазначимо, що після висловлювань Шеппса, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв написав у соцмережах, що в разі розміщення британських солдатів на території України вони стануть "легальними цілями" для ЗС РФ, які будуть "безжально знищуватися".

"Причому вже не як найманці, а саме як британські натовські фахівці", — додав Медведєв, попутно назвавши британського міністра "кретином".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся з новим міністром оборони Великої Британії Грантом Шеппсом для обговорення питань оборони. Високі особи, зокрема, обговорили питання зміцнення українських сил ППО напередодні зимового сезону.