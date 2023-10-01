"Підтримка України триватиме": Рустем Умєров поговорив із главою Пентагона

За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, Ллойд Остін пообіцяв Україні подальшу підтримку з боку США.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що провів телефонні переговори з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Під час розмови Остін запевнив, що українські військовослужбовці матимуть підтримку з боку Сполучених Штатів Америки. Про це Рустем Умєров повідомив 1 жовтня в соціальній мережі "Х" (раніше Twitter).

"Сьогодні мав телефонну розмову з моїм американським колегою, щоб обговорити подальшу військову допомогу з боку США", — написав міністр оборони.

"Міністр Остін запевнив мене, що американська підтримка України триватиме. Українські воїни й надалі матимуть сильну підтримку на полі бою", — повідомив Рустем Умєров.

Зі свого боку, Умєров подякував американському колезі за підтримку.

Ситуація у США

30 вересня пресслужба Білого дому повідомила, що президент США Джо Байден підписав закон про продовження фінансування федерального уряду країни на 45 днів до 17 листопада поточного року. Це усунуло очікуване припинення роботи уряду, яке могло б статися з 1 жовтня.

У законі не передбачено виділення коштів для України, водночас сам глава Білого дому раніше заявив, що Сполучені Штати "за жодних обставин" не можуть дозволити собі припинити підтримку Києва.

Нагадаємо, 30 вересня Фокус повідомляв, що в Сенаті США пропонують не допомагати Україні, щоб уникнути шатдауну.

Раніше, 28 вересня, стало відомо, що в Конгресі США ухвалювали законопроєкт про оборонний бюджет. Перед голосуванням із нього вирізали згадку про виділення 300 мільйонів доларів на допомогу Україні.