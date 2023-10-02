Мобілізація в Україні: чоловікам розповіли, як правильно проходити ВЛК

МОЗ підготувало список документів, які потрібні військовозобов'язаним для проходження ВЛК для подальної мобілізації.

Для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) при собі чоловікам потрібно мати певні документи. В Міністерстві охорони здоров'я підготували список. Про це йдеться на сайті відомства.

Мобілізація в Україні — які документи потрібні для проходження ВЛК

Для проходження ВЛК у воєнний час треба надати такі документи:

направлення на медичний огляд ВЛК;

медична книжка;

посвідчення особи (військовий квиток або посвідчення офіцера);

медична характеристика (не обов’язковий документ у воєнний час);

службова характеристика (не обов’язковий документ у воєнний час);

оригінал довідки про обставини травми від в/ч;

засвідчену копію акту про нещасний випадок (акт про нещасний випадок не видається у разі отримання поранення під час участі у бойових діях, а тільки якщо травма отримана під час проходження служби, наприклад, перелом руки);

посвідчення УБД (за наявністю);

витяги з особових справ, та інші довідкові матеріали для військовослужбовців — учасників бойових дій. (Витяги можуть бути у вигляді ксерокопій, однак завірені відповідними посадовими особами та печаткою в/ч).

У відомстві повідомили, що працюють над спрощенням проходження комісії нашими захисниками. Так, з квітня 2023 року більш як на 50% збільшено кількість гарнізонних ВЛК, впроваджено електронну чергу на проходження ВЛК.

Мобілізація в Україні — як онлайн записатись на проходження ВЛК

Запис через електронну чергу на ВЛК може відбуватись віддалено начальником медичної служби військової частини або безпосередньо в закладі охорони здоров’я. Запис онлайн працює так: начальник медичної служби військової частини направляє військовослужбовця на ВЛК. Заходить в систему е-Черги і робить відповідний запит та вносить дані військовослужбовця. Секретар ВЛК закладу охорони здоров’я приймає цей запит та в залежності від захворювання, травми чи поранення розписує необхідних для майбутнього пацієнта лікарів.

Якщо військова частина не перейшла на віддалений запис, військовослужбовцю потрібно звернутись в реєстратуру закладу охорони здоров’я, де посадова особа медзакладу запише військовослужбовця до відповідних спеціалістів через електронну чергу.

У разі виникнення питань під час проходження ВЛК щодо допомоги фахівців у сфері охорони здоровʼя, потрібно звернутися за номером 0-800-60-20-19. Для вирішення питань процедури оскарження рішень комісії військовослужбовці можуть звертися на "гарячу лінію" МО України 0-800-50-04-42.

Нагадаємо, 12 вересня на сайті президента з'явилася постанова щодо перевірки усіх рішень військово-лікарських комісій, що були ухвалені з 24 лютого 2022 року.

Крім того, адвокатка з медичного права ЮФ "Ілляшев та Партнери" Алла Цимановська розповіла Фокусу, що зафіксовано порушення з боку ВЛК щодо невірної діагностики захворювань та неправильно встановленими діагнозами.