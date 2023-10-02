ЗСУ набирає обертів: Воллес закликав Зеленського активніше відправляти на війну молодих людей

Ексглава Міноборони Великої Британії зазначив, що середній вік української армії становить 40 років, і щоб не допустити зниження темпу контрнаступу, Києву необхідно переглянути масштаби мобілізації.

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес закликав українську владу до активної мобілізації молоді, щоб не допустити зниження темпу контрнаступу. За його словами президенту України Володимиру Зеленському слід "переглянути масштаби української мобілізації". Про це 1 жовтня ексміністр написав у коментарях The Telegraph.

Воллес вважає, що контрнаступ ЗСУ йде повільно, але успішно, а українські війська "набирають обертів, засвоюють уроки і найкращим чином використовують техніку", яка була надана західними союзниками.

Ексміністр переконаний, що російська армія "тріщить по швах", тож в українських партнерів є шанс завершити розпочату справу і довести до переможного кінця війну, надавши необхідну підтримку українській армії. Однак Збройним силам України своєю чергою необхідний мобілізаційний ресурс, оскільки російський лідер Володимир Путін "у прихованому режимі" проводить мобілізацію у РФ.

"Середній вік українських солдатів на фронті становить понад 40 років. Я розумію бажання Зеленського зберегти молодь на майбутнє, але настав час переглянути масштаби української мобілізації", — зазначив Воллес.

На завершення він додав, що зараз весь світ стежить за тим, чи вистачить у Заходу рішучості відстояти цінності та систему, засновану на правилах.

"Те, що ми зробимо зараз для України, задасть напрямок всієї нашої безпеки на роки вперед", — підсумував Воллес.

Раніше повідомлялося, що в Україні триває мобілізація чоловіків, які не мають досвіду загальновійськової підготовки. За словами начальника управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача, такі чоловіки проходять навчання протягом щонайменше одного місяця в навчальних військових частинах або у вищих навчальних військових закладах.