Керівництво армії США скорочує кількість спецпризначенців: із чим пов'язані звільнення в ССО

Американські законодавці вважають, що скорочення чисельності бійців Сил спеціальних операцій, які "перебувають на вістрі списа", посилює позиції Китаю.

Американські законодавці та керівництво армії США виступають за те, щоб скоротити чисельність Сил спеціальних операцій (ССО). Однак, на думку деяких американських політиків, такі кроки призведуть до посилення позицій Китаю, тому скорочення стосуватимуться переважно співробітників штабів і логістів. Про це повідомляє Defence One.

Один із представників оборонного відомства повідомив журналістам видання, що армія не має наміру скорочувати кількість операторів, а скоріше ліквідує надлишкові посади в штабі, логістиці та підтримці. Тим часом американські військові поки що не надали конкретних планів, щоб затвердити масштаби із законодавцями, хоча за попередніми даними під скорочення потраплять близько 3000 співробітників ССО.

З цього приводу висловився сенатор Тед Бадд. Разом зі своїми колегами він висловив побоювання що скорочення особового складу в ССО призведе до посилення Китаю.

"Я дуже стурбований посиленням загрози з боку Китаю одночасно зі скороченням ССО. Якщо подивитися на те, що може стримувати Китай, то спецпризначенці перебувають на вістрі списа. І тому я вважаю, що чим більше ми будемо інвестувати в наші спеціальні операції, тим більше можна буде запобігти проблемам, які в кінцевому підсумку можуть завдати шкоди нашій країні протягом наступних десятиліть", — заявив Бадд.

Інший сенатор і ветеран Національної гвардії США Джоні Ернст зауважив, що спецпризначенці є передовою силою американської армії, тому скорочення чисельності Сил спеціальних операцій — це не вихід.

Водночас високопоставлений військовий чиновник повідомив журналістам, що армійці не збираються скорочувати "стрільців". Найімовірніше, нове місце роботи доведеться шукати бухгалтерам, логістам та іншим співробітникам штабів.

Раніше повідомлялося, що Британські військові наразі проводять тренування для елітної української бригади Сил спеціальних операцій. За інформацією британських ЗМІ, ці підрозділи готуються для виконання бойових завдань на території окупованого Криму.