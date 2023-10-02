Росіяни застосували танк-камікадзе: що робив старий Т-62 на полі бою (відео)

Танк був дистанційно підірваний на мінному полі, виконавши таким чином роль машини для розмінування. Така практика, зазначили експерти, виглядає, м'яко кажучи, досить дивно.

У мережі з'явилися кадри використання російськими силами старого танка Т-62 як машини-камікадзе. Однак, замість того, щоб направляти на позиції танки, начинені вибухівкою, цього разу окупанти задіяли бойову машину як засіб для розмінування. Про це 2 жовтня повідомили польські оглядачі Defence 24.

Автори матеріалу звернули увагу на відео, яке, згідно з описом, було знято в районі Мар'їнки Донецької області. У коментарях сказано, що водій вивів танк у поле, покинув його, зробив дистанційний підрив і повернувся пішки. Таким чином, росіяни намагаються проводити розмінування ділянок фронту, з метою прорватися через українські мінні поля.

"Якщо це справді було початковою метою, то використання танків-камікадзе для розмінування мінних полів має доволі дивний вигляд, і ефективність цього методу викликає питання. Особливо за наявності таких систем розмінування, як УР-77", — зазначили автори відео.

З таким судженням погодилися і польські експерти. Вони написали, що використання навіть застарілого танка в ролі саперної машини — м'яко кажучи, незвична практика, оскільки в такій ролі можуть виступати, наприклад, недорогі автомобілі.

"З огляду на те, що водієві танка необхідно було дістатися до заданого району, покинути машину і дистанційно привести в дію вибухівку, можна вважати, що це був безпечний район за лінією фронту", — зазначили оглядачі.

Нагадаємо, у червні російські війська вперше з початку повномасштабного вторгнення застосували так званий танк-камікадзе, відправивши в бік позицій бійців ЗСУ нашпигований вибухівкою Т-55. З цієї нагоди військові експерти зазначили, що потенційно такі системи можуть бути використані для управління танками-камікадзе на відстані до 2 км.