Прослуховують і стежать: ЗС РФ під Запоріжжям посилюють контрдиверсійні заходи, — ЦНС

За інформацією підпілля, окупанти намагаються завадити партизанам передавати корисну інформацію Силам оборони, завдяки якій завдаються удари по позиціях противника.

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України намагаються перешкодити місцевим жителям передавати важливу інформацію Силам оборони. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву 2 жовтня.

За інформацією українського підпілля, терор росіянами мирного населення України триває. Зокрема це стосується і громадян, які проживають на захоплених територіях.

У Запорізькій області посилюють контрдиверсійні заходи, адже місцеве населення, яке не поділяє позицію ЗС РФ, регулярно допомагає українським військовим.

"Інформація від підпілля допомагає завдавати ударів по ворогу і наближає звільнення наших територій. Окупаційні адміністрації та війська ворога намагаються ускладнити процес передачі інформації для місцевих партизанів. Зокрема росіяни продовжують розміщувати нові камери спостереження та встановлюють нові вишки мобільного зв'язку, що прослуховуються", — йдеться в повідомленні.

Було зафіксовано, що такі вже з'явилися в Бердянську та Мелітополі. Також фіксується посилення роботи ворожої РЕБ.

У підпіллі окремо наголосили, що опір з боку українців в окупації неабияк допомагає і наближає перемогу. Водночас не можна забувати про основні правила безпеки.

Нагадаємо, 26 вересня повідомлялося, що російські окупанти планують "легалізувати" розкрадання українських надр у Донецькій області. Окупаційна адміністрація регіону ухвалила так званий список корисних копалин, на які готує видавати фейкові ліцензії. Йдеться про глину, вапняк, пісок та інші копалини.