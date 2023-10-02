"Не буває рівної системи": чи варто очікувати однакових відключень світла у всіх областях

Проблеми з відключеннями світла в Україні спостерігалися і до початку повномасштабного вторгнення, розповів Фокусу експерт Олег Попенко. За його словами, в Одеській області відсутня генерація електроенергії.

У кожній області України буде різна тривалість відключень світла. Про це повідомив голова спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко в інтерв’ю для Фокусу.

"Не буває рівної системи відключення електроенергії. Якщо російська ракета влучила в трансформаторну підстанцію, яка знаходиться в тій чи іншій області, то це не означає, що комусь ми можемо залишити електроенергію, а комусь ні", — сказав Олег Попенко.

З його слів, у такій ситуації світло може відразу пропасти у половині області, а на перепідключення постачання електроенергії потрібен певний час.

Попенко зазначив, що відключення світла пов'язані з генерацією. Зокрема, її немає в Одеській області, тому там виникнуть проблеми з постачанням електроенергії. Він переконаний, що ворог робитиме все для того, щоб повністю вимкнути електроенергію. Тому не варто очікувати рівності.

Крім цього, до початку повномасштабного вторгнення Україна мала проблеми з електроенергією, спостерігалися великі проблеми з відключенням у багатьох областях. Наразі ж ситуація стала важчою, а проблем побільшало.

Нагадаємо, 9 вересня стало відомо про те, що в Україні розробили графіки відключення електроенергії. Зокрема, віялові відключення можуть розпочатися після нових ракетних ударів окупантів. Також може спостерігатися сильний дефіцит електроенергії, який не вийде перекрити імпортом, через відсутність у системі Запорізької АЕС.

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