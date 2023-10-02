"Безумовне заохочення російської пропаганди": в ОП висловилися про мем Маска про Зеленського

За словами Михайла Подоляка, всі ті, хто перебувають за тисячі кілометрів від епіцентру бойових дій, не можуть усвідомити всю силу щоденних бомбардувань і криків дітей.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк висловився стосовно того, як деякі медійні особистості на Заході намагаються іронізувати на тему війни. Про це він написав у своєму Telegram-каналі 2 жовтня.

За його словами, будь-яка підтримка Російської Федерації сьогодні є прямою інвестицією у війну, геноцид, ескалацію, вбивство вільного світу і правом на безкарність. Усе це заохочує дії Кремля, які спрямовані виключно на терор.

"Будь-яке мовчання чи іронізування над Україною сьогодні — це безумовне заохочення російської пропаганди, що виправдовує масове насильство та руйнування. На жаль, далеко не всі і не завжди, будучи значущими медійними фігурами, але перебуваючи за тисячі кілометрів від епіцентру війни, здатні усвідомити, що таке щоденні бомбардування і крики дітей, які втрачають своїх батьків", — написав Михайло Подоляк.

Найімовірніше, це була відповідь американському бізнесменові Ілону Маску, який напередодні в соціальній мережі Х (нинішня назва Twitter, — ред.) опублікував мем із Володимиром Зеленським.

Ілон Маск висміяв Володимира Зеленського: подробиці

2 жовтня на офіційній сторінці Ілона Маска з'явилася картинка, якою він висміює українського президента за постійні прохання підтримати Україну і надати їй військову допомогу.

На кадрі зображено обличчя Володимира Зеленського і зверху це супроводжує напис: "Коли минуло п'ять хвилин, а ти ще не попросив допомоги в розмірі мільярда доларів".

У Верховній Раді також відреагували. Спікер Руслан Стефанчук додав свій варіант напису до мему з Володимиром Зеленським і написав таке: "Той випадок, коли чувак Ілон Маск намагався підкорити космос, але щось пішло не так і через 5 хвилин він був по зав'язки в л*йні".

Нагадаємо, 29 вересня Михайло Подоляк зазначав, що Кремль намагається дискредитувати українців на Заході та вигадує фейкові новини. Це пов'язано з бажанням значно зменшити потік військової допомоги.