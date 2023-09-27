"Вірте в Україну": Подоляк розкритикував "втому" від війни в західних ЗМІ

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, світові ЗМІ могли б звернути увагу на більш гідні заголовки, замість того, щоб уникати спільного редакційного наративу і розповідати про "втому" Заходу від України.

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Світові ЗМІ залишаються скептично налаштованими щодо створення заслужених заголовків у світлі видатних досягнень Збройних сил України. Натомість вони продовжують увагу зосереджувати на розповідях про ймовірну "втому" Заходу від України. Про це повідомляє радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Подоляк наголосив, що замість того, щоб уникати загального редакційного наративу і говорити про "втому" Заходу від України, світові ЗМІ могли б звернути увагу на більш заслужені заголовки, такі як, наприклад, як, наприклад:

"Україна розблокувала небо над Кримом";

"Російському домінуванню в Чорному морі, схоже, приходить кінець із демілітаризацією Чорноморського флоту";

"ПТРК з касетними боєголовками становитимуть значну загрозу для російських військ на півдні України";

"Знищення літака на урядовому аеродромі під Москвою демонструє абсолютну беззахисність #Росії перед обличчям бойовиків".

Він додав, що нині українські захисники продовжують молотити російські війська, відстоюючи демократію і свободу, повертаючи безпеку і стабільність у наш світ.

"Оцінюйте реальність адекватно... і вірте в Україну", — додав радник глави Офісу президента.

Нагадаємо, Михайло Подоляк назвав Росію "фабрикою понтів" і пояснив, чому західні експерти часто помиляються у своїх прогнозах.

Раніше в Офісі президента заявили, що РФ стала проблемою для всього людства і Захід повинен забезпечити програш Путіна.