Послання Путіну: США після скандалу з фінансуванням виділять новий пакет допомоги Україні

За словами речниці Білого дому Карін Жан-П'єр, американський президент створив коаліцію з країн, які зобов'язалися підтримувати Київ у довгостроковій перспективі. Найближчим часом Джо Байден зв'яжеться із союзниками.

Сполучені Штати Америки збираються найближчим часом оголосити про новий пакет допомоги для України, який стане черговим свідченням про підтримку Києва Вашингтоном. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу 2 жовтня.

За її словами, російському президенту Володимиру Путіну не потрібно сподіватися на те, що Захід в один момент різко перестане підтримувати Україну в її боротьбі за незалежність. Це триватиме доти, доки в цьому буде необхідність.

"Ось наше послання Путіну. Президент (Джо Байден, — ред.) створив коаліцію з понад 50 країн. Він надав допомогу для підтримки України. Це те, що зробив Президент. І ми зібрали понад 140 країн, щоб засудити вторгнення Росії в Україну. Це те, що вдалося зробити президенту. За Україною стоїть сильна, дуже сильна міжнародна коаліція. І якщо Путін думає, що зможе протриматися довше, ніж ми, то він помиляється. Він помиляється", — заявив Карін Жан-П'єр.

Окремо вона додала, що зовсім скоро Білий дім оголосить про ще один пакет військової допомоги для України, який стане свідченням "про постійну допомогу для хороброго народу України".

Жодних деталей стосовно суми або його вмісту не прозвучало на момент публікації матеріалу.

Байден зателефонує союзникам через Україну: подробиці

До слова, видання Bloomberg повідомляло, що президент США Джо Байден планує найближчим часом зателефонувати союзникам, щоб запевнити їх у майбутній підтримці України в довгостроковій перспективі. Відбутися це може вже у вівторок, 3 жовтня.

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу водночас зазначила, що у неї поки що немає попереднього списку дзвінків, які мають відбутися у глави держави.

"США спілкувалися з партнерами від самого початку війни, і це триватиме й надалі", — заявила речниця.

Нагадаємо, 30 вересня в Конгресі США підтримали законопроєкт, який позбавляє Україну військової допомоги. Палата представників Конгресу США 335 голосами проти 91 ухвалила резолюцію про продовження терміну фінансування уряду на 45 днів. Законопроєкт не передбачає виділення коштів на допомогу Україні.

1 жовтня американський президент підписав схвалений Конгресом проєкт бюджету США.

Після цього новий міністр оборони України Рустем Умєров поговорив телефоном з американським колегою Ллойдом Остіном, який закликав Київ не хвилюватися, адже Вашингтон продовжить виділяти військову допомогу.