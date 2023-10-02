Стоять за зламом Букінгемського палацу: Путін використовує тіньову армію хакерів, — ЗМІ

За даними розвідувальної мережі країн Заходу Five Eyes, KillNet була одним із кількох хакерських угруповань, які погрожували атаками тим, хто підтримує Україну.

Російські хакери, які взяли на себе відповідальність за нещодавній збій сайту Букінгемського палацу, також погрожували британській Національній службі охорони здоров'я, проводили кібератаки на Євробачення і банк JPMorgan. Про це повідомляє The Daily Mail.

Хактивісти з угруповання KillNet влаштували DDoS-атаку на сайт королівської сім'ї через кілька днів після того, як король Чарльз засудив вторгнення в Україну.

Про відповідальність за атаку заявив хакер KillMilk, керівник групи. Він відомий прихильник російського президента. Експерти з кібербезпеки вважають, що у згаданої групи є зв'язки з особами з путінського керівництва.

KillNet — проросійське угруповання, відоме своїми атаками на урядові установи та приватні компанії. Вважається, що воно з'явилося в березні 2022 року і підтримувало повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Розвідувальна мережа Five Eyes, що складається з агентств Канади, Австралії, Нової Зеландії, США та Великої Британії, у квітні 2022 року попереджала, що KillNet була одним із кількох хакерських угруповань, які погрожували атаками противникам РФ і тим, хто підтримує Україну.

KillNet також погрожували відключити системи штучної вентиляції легенів у Великій Британії на знак помсти за арешт учасника угруповання, якого підозрювали в причетності до атак під час пісенного конкурсу "Євробачення" та атак на системи британського банку JPMorgan.

Нагадаємо, що Данія підтримає сектор кібербезпеки України: уряд країни виділить 2,8 млн доларів.

Також повідомлялося, що хакери, пов'язані з РФ, зламали казино і готель у Лас-Вегасі — вимагають величезний викуп.