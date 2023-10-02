Німеччина передала Україні обладнання для танків Leopard та всюдиходи Bandvagn

До нової партії увійшли радіостанції для важкої бронетехніки, тягачі, напівпричепи, автомобілі, гусеничні всюдиходи Bandvagn 206 (BV206) та інше обладнання.

Обладнання для танків Leopard, гусеничні всюдиходи Bandvagn 206 (BV206), інші необхідні речі для військових увійшли до нового пакету допомоги від Німеччини для України. На сайті уряду 2 жовтня опублікували оновлений список.

До нової партії увійшли радіостанції для важкої бронетехніки. Гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206) загалом відправили 14 одиниць. Мостоукладач Biber, дві інженерні машини WISENT 1 також тепер в українському війську.

Надіслали захисникам 99 терміналів супутникового зв'язку, 21 прикордонний автомобіль, 239 захищених телефонів, Серед іншої техніки — 12 напівпричепів та 11 сідельних тягачів HX81. Отримали бійці майже 33 тисячі набоїв 40 мм, 20 тисяч захисних окулярів, один комплект запасних частин для безпілотників VECTOR.

Берлін вирішив надати й 1 202 інфузійні помпи. Це медичне обладнання, надає можливість безперервно вводити препарати із точним дозуванням протягом тривалого часу.

Допомога від Німеччини Україні

Берлін оголосив 24 вересня про пакет допомоги Україні на €400 млн. Він включив IRIS-T і 200 MRAP для прориву мінних полів. У новій партії присутні боєприпаси для артилерії калібру 155-мм, мінні ракети AT-2 для мін, що дистанційно розгортаються, а також мінометні боєприпаси. Німеччина також анонсувала постачання в Україну 50 надводних безпілотників, які мають допомогти відкинути агресора не тільки на суші, а й на морі.

За перші три квартали року, за інформацією Spiegel, Федеральний уряд схвалив експорт в Україну військової техніки на 3,3 млрд євро. Це робить Україну безумовно найбільшим одержувачем німецького експорту зброї. Загалом було видано схвалення на 8,76 млрд євро, майже половина з яких припадала на зброю та інше військове обладнання.

Нагадаємо, 19 вересня видання Spiegel повідомило, що Україна відмовилася від нової партії танків Leopard 1A5 з Німеччини. Броньована техніка була сильно зношена.