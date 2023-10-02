"Розпочали новий сезон": експерт назвав мету масованих ударів Shahed по Україні

Атаками безпілотників Росія намагається знищити енергетичну інфраструктуру України та прагне примусити відмовитися від зернової угоди.

Росіяни розпочали сезон ударів по енергетичній системі України, застосовують масово дрони Shahed. Про це в ефірі Громадського радіо повідомив Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI".

Окупанти також значну увагу приділяють українським портам та б'ють по цим об'єктам. Зі слів фахівця, без урахування тих безпілотників, які ворог використовував на фронті, випущена рекордна кількість.

"Свідчить про те, що окупанти розпочали осінній сезон", – пояснив він.

Лакійчук вважає, що такі дії мають на меті дві цілі – намагання примусити Україну відмовитися від зернової угоди та прагнення Росії знищити енергетичну інфраструктуру нашої держави.

Аналітик звернув увагу на те, що застосовують загарбники безпілотники, які отримають з Ірану через Каспій. Також вже масово використовуються іранські дрони, які вони виробляють самі за іранської ліцензії.

"Це дозволяє їм збільшити кількість засобів ураження", — сказав Лакійчук.

Ймовірний показник збільшення кількості ударних дронів залежатиме від кількох факторів, зокрема, від того, як росіяни зможуть освоїти поточне виробництво модернізованих іранських дронів Shahed. Щодо ракет, то, за словами експерта, на їхню кількість впливатиме можливість України знищувати потужності виробництва.

Атаки Shahed: чому Україні потрібні Gepard та Vampire

В Офісі президента 2 жовтня натякнули на бажанні України отримати Gepard та Vampire. Використання комплексів Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T для збиття ударних безпілотних апаратів типу Shahed може бути рентабельне, але, на думку Михайла Подоляка, це веде до зношування складських запасів союзників. Водночас зенітні системи Gepard та Vampire зарекомендували себе як ефективний засіб проти "шахедів".

Нагадаємо, 2 жовтня стало відомо, Україна отримає "вбивцю дронів" – систему Slinger. Антидроновий комплекс Slinger використовує складну технологію для досягнення реально результату.