"Слава Україні" звучить як дресування: Арестович потрапив у новий скандал (відео)

За словами ексрадника ОП, його обурюють заяви в тому дусі, що через важку історичну спадщину "в росіян генетичний збій", або що "росіяни якісь неправильні від початку".

Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович знову відзначився резонансною заявою. На нещодавньому "Форумі вільної Росії", який відбувся в Польщі, він сказав, що вважає гасло "Слава Україні — Героям слава" звучить як якесь дресування для росіян. Відео опубліковано в YouTube.

"Найбільше мені не подобається в російській опозиції — постійні вибачення за слово "російське". Ось ця ось нав'язана віктимність у стилі "ну вибачте, що ми росіяни". Для мене справжній фашизм — це записувати всіх росіян у фашисти", — пояснив свою точку зору Арестович.

Він зазначив, що його обурюють заяви, які часто проходять рефреном. Про те, що "в росіян є генетичний збій", що "росіяни якісь неправильні від самого початку", що "важка метаісторична реальність, яка тяжіє над Росією, зробила їх усіх негідниками, гадами, не здатними ні до чого".

"Це що? Це расова теорія? Як це трактувати взагалі? Про що ми говоримо?" — вдаватися в питання Арестович, додавши, що російській опозиції "нав'язали вибачливий тон".

Проявляється це, за його словами, у дресуванні на гасло "Слава Україні — Героям слава!"

"Усі так здригаються злегка і потім починають: "Звичайно, Героям слава". Нас ніхто не бачить, не чує, не фіксує? А що як ми не скажемо — і що тоді, більше не пустять у цей зал ніколи?" — сказав він.

Арестович — про російську опозицію, дивитися з 47:17

Арестович сказав, що громадяни РФ не зобов'язані відповідати на ці слова.

"Ви можете це робити, але ви не зобов'язані. Мені це дресування не подобається. Це суто українська історія — "Слава Україні!", — жест солідарності, який багато хто у світі вимовляє. Але ви не повинні цього робити, мені здається", — зазначив він.

Нагадаємо, що Арестович пояснив свої скандальні висловлювання про жінок.

Також повідомлялося, що Арестовича помітили на вулицях Нью-Йорка.