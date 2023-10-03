Прослуховуватимуть всіх: окупанти встановлюють спеціальні вежі зв'язку на окупованих територіях

Окупанти проводять контрдиверсійні заходи, аби завадити українським підпільникам передавати інформацію про ЗС РФ Силам оборони.

Російські окупанти намагаються ускладнити процес роботи для українського підпілля на тимчасово захоплених територіях України. Вони заходилися встановлювати спеціальні вежі зв'язку, щоб прослуховувати розмови місцевих жителів. Про це пише Центр національного спротиву.

Через те, що місцеве підпілля систематично інформує Сили оборони про пересування та розміщення сил та засобів росіян на тимчасово окупованих територіях, росіяни заходилися посилювати контрдиверсійні заходи.

Окупаційна влада та ЗС РФ намагаються ускладнити можливість передачі інформації для місцевих партизан. Вони продовжують розміщувати нові камери спостереження та встановлюють нові вежі мобільного зв’язку, які прослуховуються. Такі вежі з’явилися в Мелітополі та Бердянську, також фіксується посилення роботи ворожого РЕБу.

Нагадаємо, що в ніч проти 3 жовтня Росія спрямувала на Україну чергову зграю дронів-камікадзе Shahed-136. Іранські БпЛА залетіли з півдня і прямували у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей.

Раніше повідомлялося, що попри вимкнення ворогом мобільного зв'язку, перевірки телефонів та збільшення кількості блокпостів, українське підпілля знаходить способи, аби передати координати окупантів Силам оборони.