ЗС РФ атакували Україну десятками Shahed та ракетою: є влучання (фото)

Пуски іранських дронів-камікадзе у напрямку Миколаївської та Дніпропетровської областей здійснювалися з окупованого Криму. Зафіксовано влучання в промислове підприємство в Павлограді.

Вночі 3 жовтня Збройні сили Російської Федерації атакували південно-східні регіони України за допомогою ударних безпілотних апаратів типу Shahed-131/136. Про це повідомили в пресслужбі Сил оборони півдня в Telegram.

"Понад 3 години кілька хвиль ударних безпілотників типу Shahed-131/136, випущених з кримського напрямку, накривали Миколаївщину і Дніпропетровщину", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що в цій зоні відповідальності було знищено 17 дронів-камікадзе, зокрема 16 на Миколаївщині та 1 на Дніпропетровщині. Тоді як обійшлося без влучань.

"Ефективно працювали сили ППО повітряних командувань "Південь" і "Схід", а також мобільні вогневі групи інших складових Сил оборони", — додали в повідомленні.

Вибухи у Дніпропетровській області

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що регіон був атакований безпілотниками та крилатою ракетою.

"13 безпілотників та крилата ракета. Стільки ворожого залізяччя в небі над областю знищили цієї ночі захисники з ПвК "Схід" та інших складових Сил оборони", — сказав Сергій Лисак.

Він зазначив, що в Дніпрі зайнялися приватне підприємство, гараж та авто через падіння уламків. Проте рятувальники оперативно загасили вогонь. Крім цього, уламки від дрона впали на території промислового підприємства у Павлограді, де також відбулося влучання. У результаті чого виникли руйнування виробничих об'єктів та пожежа, яку вже ліквідували.

Також ворог атакував з важкої артилерії Мирівську громаду Нікопольського району. Пошкодження зазнали два приватні будинки та господарські споруди. Інформацію щодо постраждалих немає.

Наслідки ворожих обстрілів Наслідки ворожих обстрілів

Вибухи у Миколаївській області

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що вночі 3 жовтня в області було знищено 16 ударних дронів типу Shahed-136/131. Окупанти відкрили артилерійський вогонь по акваторії Куцурубської громади близько о 04:02. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, у ніч з 2 на 3 жовтня російські військові запустили по мирних містах України дрони-камікадзе Shahed-131/136. Ворожі БПЛА прямували з півдня.

2 жовтня керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук повідомив, що окупанти розпочали новий сезон ударів по енергетичній системі України. Також ворог приділяє увагу українським портам.

30 вересня голова об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк заявила, що українська система протиповітряної оборони у вересні на Півдні збила 300 ударних дронів-камікадзе типу Shahed. З її слів, часто ворог запускав не лише БПЛА, але й ракети різних типів.