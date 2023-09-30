ППО працює на 70-80%: за місяць ЗСУ збили на Півдні 300 БПЛА Shahed, — Гуменюк (відео)

Представниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк сказала, що велика кількість повітряних атак ЗС РФ були змішаними, коли ворог запускав не тільки безпілотники, а й ракети різних типів.

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Сили ППО України у вересні тільки на Півдні збили 300 ударних БПЛА Shahed, які запустили російські окупанти. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" заявила голова об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк.

За її словами, велика кількість повітряних атак ЗС РФ були змішаними, коли ворог запускав не тільки безпілотники, а й ракети різних типів. Передбачається, що так окупанти намагалися знайти тактику для майбутніх ударів.

"Тому що очевидно, що ворог аналізує, як і ми, результативність нашої протидії. Тобто сили ППО на цьому етапі демонструють 70-80% збиття, тому противник вишуковуватиме нову тактику", — зазначила Гуменюк.

Вона також заявила, що росіяни зараз поповнюють запаси своїх дронів. Зафіксовано рух літаків за маршрутами Тегеран-Москва.

"Недооцінювати ворога не можна. Ми бачимо, що він думає про те, чим у майбутньому атакуватиме", — сказала Гуменюк.

Наталя Гуменюк про повітряні атаки росіян

Нагадаємо, що під час нічної атаки ЗС РФ 30 вересня сили ППО України збили десятки безпілотників. Російські окупанти запустили з Криму 40 ударних дронів, але більшість із них була знешкоджена силами ППО. Відомо, що у Вінницькій області зазнала удару інфраструктура.

Гуменюк назвала атаку "досить потужною". Вона зазначила, що ворог застосував понад 20 безпілотників. За словами Гуменюк, у пріоритеті в ЗС РФ залишаються портова та критична інфраструктура.