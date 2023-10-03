Підпалив будинок з жінками: у РФ найманця ПВК "Вагнер" підозрюють у подвійному вбивстві

Найманець, який воював на війні в Україні, повернувся додому — за 3600 км від лінії фронту. За словами журналістів, під час обшуку у бойовика виявили каністру від бензину.

У Красноярському краї РФ сталось подвійне убивство, яке намагались приховати підпалом будинку. Основний підозрюваний — росіянин, який воював у складі ПВК "Вагнер". Звільнившись з компанії, він повернувся на батьківщину, де вчинив кримінальний злочин. Про деталі справи ідеться у дописі в Telegram-каналі Baza.

Автор допису вказує, що надзвичайна подія сталась у селі Єрмаковське Красноярського краю РФ. Зазначимо, населений пункт розташований за 3600 км від України, у ньому колись проживало близько 8 тис. осіб, які заробляли гроші на місцевих лісопереробних підприємствах.

Населений пункт, де сталось убивство в РФ Фото: Google maps

До Єрмаковського прибув ексвагнерівець, який вчинив злочин в ніч з 2 на 3 жовтня 2023 року, пише Baza.

Почалось все з того, що в селі загорівся будинок. На пожежу прибули працівники МНС: вони загасили вогонь і з'ясували, що посеред обвуглених залишків лежать два тіла. Пізніше стало відомо, що це мешканці будинку: 68-річна власниця хати та її 35-річна дочка.

У дописі вказано, що російські правоохоронці відкрили кримінальну справу щодо подвійного вбивства. У злочині запідозрили "вагнерівця": припустили, що він вчинив убивство та навмисно підпалив будинок, щоб це приховати. Наразі не ясно, що його пов'язує з жінками. Однак зазначається, що під час обшуку у його будинку виявили каністру.

Зазначимо, ім`я підозрюваного не відоме. Інших подробиць справи у мережі не відшукалось. Однак повідомляють, що чоловіку — 31 рік, раніше його судили за умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, а з війни в Україні він повернувся у травні 2023 року.

У місцевих Telegram-каналах нічого не пишуть про подію, про яку ідеться у дописі Baza: пишуть про витік дизпалива з цистерни на залізниці, про дезертирство з частини, але про вбивство даних немає. Губернатор Михайло Котюков також не підтверджує НП: останній його допис стосується новобудови у Красноярську. ГУ МНС у Красноярському краї розповіло про пожежі, які стались в ніч з 2 на 3 жовтня: пише про пожежу на фермі та в квартирі.

ПВК "Вагнер": деталі

Зазначимо, Приватна військова компанія "Вагнер" належала Євгену Пригожину і брала участь у воєнних конфліктах та війнах в Сирії, Малі, ЦАР та низці інших країн. З початку вторгнення РФ "вагнерівці" воювали на східному фронті і брали участь в окупації та знищенні Бахмуту у Донецькі області.

У червні 2023 року Пригожин почав заколот проти Міноборони РФ та президента Росії Володимира Путіна. На третій день заколот припинився, при цьому частина найманців перейшла на бік Міноборони, частина поїхала до Білорусі та Африки, частина звільнилась і рушила додому.

Західні ЗМІ звернули увагу на ексначштаба ПВК "Вагнер" Андрія Трошева — Путіна призначив його відповідальним за підготовку добровольців для участі у війні в Україні. Тим часом аналітики ISW стверджують, що найманці можуть увійти у структуру Росгвардії і потрапити під керування поплічника Путіна — генерала Віктора Золотова.

Нагадуємо, аналітики дослідили відгуки російських військових щодо дій командування ЗС РФ на війні в Україні. З'ясували, що "начальство" начебто вимагає неможливого: кидає в атаку і на смерть підлеглих, а потім карає нижчих командирів. Між тим на Луганському відтинку фронту у Росії закінчився основний склад воюючих підрозділів: їм на заміну надіслали новобранців з 25 армії.