Обранець Путіна: в ЗМІ проаналізували призначення соратника Пригожина на ключову посаду в Міноборони РФ

На думку американського журналіста, Трошева обрав президент Путін. Очільник Кремля довірив йому ключову посаду, важливу для продовження війни в Україні.

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28 вересня відбулась нарада у Кремлі, під час якої поруч з працівником Міноборони РФ сидів ексначальник штабу ПВК "Вагнер" Андрій Трошев. Президент Росії Володимир Путін звернувся до найманця, зазначивши, що сподівається на подальшу співпрацю на користь ЗС РФ. Трошев є відставним військовим, який керував тренувальним табором "вагнерівців" у селі Молькіно за тисячі кілометрів від Кремля. Чому Путін вирішив наблизити до себе тилового командира Групи Вагнера? Відповідь шукав американський інформаційний канал Foxnews.

На порталі Foxnews нагадали, що Трошеву підібрали нову посаду у Міністерстві оборони РФ. Під час зустрічі, на якій був також присутній заступник міністра оборони Росії Юнус-Бек Євкуров, Путін пояснив, чого він очікує від ексначштабу: має "зайнятися формуванням добровольчих підрозділів, які могли б виконувати різні бойові завдання".

Авторі Тімоті Х.Дж. Нероцці вказав, що "Путін обрав колишнього помічника групи Вагнера для координації добровольців". Це призначення є "ключовим у спробі вторгнення в Україну". Тому він вважає, що це свідчить про "відновлення відносин між Росією та групою Вагнера".

Зустріч Путіна і Трошева (крайній справа) 28 вересня 2023 року Фото: MIKHAIL METZEL/POOL/AFP

ПВК Вагнер: деталі

Зазначимо, Андрій Трошев — 61-річний російський військовий у відставці. За час служби в лавах ЗС РФ воював в Афганістані. Коли пішов у запас, влаштувався на роботу в МВС Росії. За певний час його звідти звільнили за "дискредитуючих обставин": ішлося про алкоголізм. Втім ця подія не завадила йому стати очільником "Ліги ветеранів локальних конфліктів".

Коли Росія приєдналась до війни в Сирії, Трошев вступив до ПВК "Вагнер" і керував місцевим контингентом. Пізніше його перевели до РФ, де він став керувати табором найманців у селі Молькіно у Краснодарському краї. Його також називають начальником штабу ПВК, керівником Служби безпеки табору в Молькіно і "правою рукою Пригожина".

Після звершення заколоту власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина у червня 2023 року Трошев приєднався до тих найманців, які перейшли на бік Міноборони РФ.

Зазначимо, згідно з даними української розвідки, на лінію фронту в Україні кинули 500 найманців ПВК "Вагнер" зі старого складу. Вказується, що така кількість найманців слабко вплине на перебіг боїв: ними вирішили "заткнути дірку під Бахмутом".

Нагадуємо, ГУР Міноборони розповіло про нову спецоперацію "Бариня", завдяки якій вдалось завербувати кадрового військового ЗС РФ. Між тим голова ГУР Кирило Буданов повідомив деякі деталі наступу РФ у напрямку Харкова у перші дні війни. З його слів, нападники дійсно думали, що "Харків — російське місто".